Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν άκρως ικανοποιημένος από τα όσα είδε και απέδωσε τα εύσημα στους παίκτες του για την εικόνα του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό:

«Ήταν ένα κορυφαίο παιχνίδι από εμάς. Μια ακόμη παιχνίδι σε ντέρμπι που μας δίνει αυτοπεποίθηση και την επίγνωση ότι όταν παλεύουμε μαζί μπορούμε να καταφέρουμε απίστευτα πράγματα. Το σκορ θα έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερο, με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο. Κυριαρχήσαμε σε όλο το ματς. Οι ευκαιρίες μας ήταν ξεκάθαρες. Το μοναδικό πράγμα που με στεναχωρεί κατά κάποιο τρόπο είναι ότι δε σκοράραμε περισσότερα γκολ.

Μια νίκη με μεγαλύτερο σκορ σε ένα ντέρμπι σου δίνει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Μια νίκη που έρχεται σε μια περίπλοκη στιγμή για εμάς, με πολύ δύσκολο πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη, με ντέρμπι, με τραυματισμούς. Δεν εστιάζω στις νίκες στα ντέρμπι. Εστιάζω στους παίκτες μου να καταλάβουν ότι όταν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε μεγάλα πράγματα. Εύχομαι για την ομάδα να ξεκουραστεί όσο το δυνατόν περισσότερο στις γιορτές και μετά να επιστρέψουν οι παίκτες πιο… τρελοί για να πάρουμε ακόμη περισσότερες νίκες».

Ο Ρουμάνος τεχνικός αναφέρθηκε και στα προβλήματα που υπάρχουν τονίζοντας:

«Εχουμε περάσει ένα πολύ δύσκολο διάστημα με τραυματισμούς και απουσίες. Ξέρετε τι έχουν περάσει κάποιοι παίκτες. Και χάσαμε κάποιους μέσα σε λίγες ημέρες. Ο Κωνσταντέλιας ταλαιπωρήθηκε αρκετά, ο Ζίβκοβιτς έκανε λίγες προπονήσεις, στην άμυνα έχουμε προβλήματα αλλά ακόμα και έτσι, βρήκαμε λύσεις και αυτό είναι το ευχάριστο για αυτό το σύνολο».

Ανέστης Μύθου: «Το περίμενα από το 2017…»

Ο Ανέστης Μύθου σκόραρε στην πρώτη του παρουσία ως βασικός σε αγώνα πρωταθλήματος:

«Το έζησα στο φουλ. Ήθελα να χαρώ κάθε στιγμή. Χαίρομαι που το ντεμπούτο μου ως βασικός συνδυάστηκε με γκολ. Θα μπορούσα να σκοράρω και άλλο. Έχω παίξει κάποια παιχνίδια, δεν υπάρχει πλέον το άγχος. Είναι παραγωγικό το άγχος» είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Δε θα μπορούσε να είναι πιο κοντά από αυτό που έχω ονειρευτεί, το σημερινό. Από το 2017 είμαι στον πάγκο, το ονειρεύομαι από την πρώτη στιγμή! Ο Κωνσταντέλιας έχει περάσει από τη θέση μου, βγήκε και αυτός από την ακαδημία. Με βοηθάει και εκείνος, όπως και όλοι.

Τα πράγματα δεν ήταν έτσι παλιότερα και το ξέρουμε. Ο Τάισον είναι ταλέντο και νιάτο. Το παικτικό του δεν έχει καμία σχέση με την ηλικία του. Θα μπορούσε να ήταν και πατέρας μου. Είναι πρότυπο για εμάς. Είναι ηγέτης, αρχηγός και μας βοηθάει. Εύχομαι να συνεχίσει όπως άρχισε το όνειρο αυτό με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Με τις καλύτερες σκέψεις αποχαιρετούμε το 2025, είμαστε σε καλό σημείο ποδοσφαιρικά.

Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και τη νέα χρονιά. Να προσπαθούμε για το αποτέλεσμα, για την κάθε στιγμή και να είμαστε πρωταθλητές, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε στα 100 μας χρόνια. Το γκολ το αφιερώνω στην οικογένεια μου. Με βοηθάνε σε κάθε στιγμή της ζωής μου και της καριέρας μου».