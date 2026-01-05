Καλησπέρα και καλή χρονιά, με υγεία πάνω από όλα σε όλους! Ακόμα και στους μυθομανείς απατεώνες, στα τρολοτσιράκια τους, αλλά και στους… αήττητους. Είναι πολύτιμο αγαθό ακόμα και για αυτούς!

Επειδή απουσίαζα με άδεια από τις 24 Δεκέμβρη (έχοντας αφήσει ένα άρθρο «κάβα» για τα «Νέα») και… δεν γνώριζα ότι έπρεπε να ενημερώσω τον επαίτη των τσιγάρων και του φαγητού πως θα λείψω, θα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να μη μείνει με την απορία, είτε αυτός, είτε το… συνάφι του γιατί δεν σχολίαζα την επικαιρότητα.

Πάμε λοιπόν στα ουσιαστικά.

Πριν την έλευση του νέου έτους έγινε η συνεδρίαση της ΕΕΠ. Σε αυτή ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε θέση για πολλά ζητήματα. Όλο το προηγούμενο διάστημα λοιπόν, έγραφα και έλεγα ότι η ΑΕΚ δεν έχει θέσει θέμα Λανουά για τη θέση του αρχιδιαιτητή στην ΚΕΔ. Δεν έχει μπει καν στη διαδικασία να τον «ρίξει» και συμπλήρωνα ότι και να ήθελε δεν μπορούσε. Το ρεπορτάζ αμφισβητήθηκε από άχρηστους και ανίκανους, αλλά δυστυχώς για αυτούς, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί για πολύ.

Θα αναφέρω λοιπόν ατάκες του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ από «κιτρινόμαυρες» ιστοσελίδες, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση για το περιεχόμενο των όσων ειπώθηκαν.

«Η ΑΕΚ σήμερα δεν θέτει θέμα Λανουά. Το καλοκαίρι που τελειώνει η θητεία του, τότε να δούμε το θέμα του αρχιδιαιτητή».

Ο κ. Ηλιόπουλος λοιπόν, τόνισε επίσης ότι η ΑΕΚ έχει αδικηθεί και ότι άλλες ομάδες έχουν ευνοηθεί και μεταξύ άλλων υπογράμμισε: «Αν ο Ολυμπιακός έχει παράπονα από την διαιτησία, η ΑΕΚ πρέπει να βγει με τις σημαίες στο Σύνταγμα»!

Μία ακόμα ατάκα του κ. Ηλιόπουλου αφορούσε τα πέναλτι της περσινής σεζόν: «Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, είναι αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών, ομάδα να μην έχει πάρει πέναλτι στο πρωτάθλημα όλη την σεζόν, 2024-25».

Μάλλον αυτός που έκανε τη διαρροή κάτι ξέχασε. Το σημείο «κλειδί» σε αυτή την ιστορία είναι οι λέξεις «από Έλληνες διαιτητές». Και αυτοί επηρέασαν πολύ την πορεία της σεζόν λόγω των όσων συνέβησαν κυρίως σε Αγρίνιο και Σέρρες. Τα περσινά πέναλτι ήταν Ολυμπιακός 7 (6 εύστοχα), ΠΑΟΚ 5, Παναθηναϊκός 5 (4 εύστοχα) και ΑΕΚ 3.

Ας προσέχουν λοιπόν λίγο περισσότερο στις διαρροές, δεν κάνει κακό, διότι έτσι δίνουν πάτημα στους «άλλους» να παραφράζουν και να παραποιούν νοήματα τα οποία έχουν σημασία.

Παρότι λοιπόν έχουν συμβεί όλα αυτά, τα οποία τα ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ΔΕΝ ΕΘΕΣΕ ΘΕΜΑ ΣΤΕΦΑΝ ΛΑΝΟΥΑ. Το γιατί το ξέρει ο ίδιος και η διοίκηση της ΠΑΕ.

Προσωπικά θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε αποσύρει εδώ και καιρό (από πέρσι συγκεκριμένα) την εμπιστοσύνη της από το πρόσωπο του Γάλλου αρχιδιαιτητή, ΩΣΤΟΣΟ εγώ εκφράζω μία προσωπικά άποψη. Δεν αποφασίζω και δεν χαράσσω πολιτική. Και το έχω ξαναγράψει σε παλαιότερο blog, πως όταν έρθει το επόμενο «χτύπημα» θα είναι αργά για δάκρυα.

Ο κ. Ηλιόπουλος είπε επίσης επί λέξει: «Έχουμε δέκα ακυρωμένα γκολ». Όταν θέλεις να τονίσεις ότι σε αδικούν, δεν συμπεριλαμβάνεις στις αδικίες τα τρία γκολ που έχουν ακυρωθεί από το ημιαυτόματο offside και τα άλλα δύο που ακυρώθηκαν λόγω χρήσης χεριού (Πινέδα και Μάνταλου). Μπορεί να το έκανε χάριν υπερβολής, δεν ήμουν μπροστά για να δω για παράδειγμα την έκφραση του προσώπου του, όμως ας μείνουμε στα γεγονότα.

Ο κ. Ηλιόπουλος ανέφερε επίσης και το όνομα του κ. Διαμαντίδη. Το συγκεκριμένο όνομα απασχολεί το ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια και το έχω αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν με την υπογραφή μου, τόσο το 2023, όσο και το 2024. Τα γραπτά υπάρχουν.

Το έκανα όταν κάποιοι δεν τολμούσαν να το αγγίξουν, ή το απέφευγαν όπως ο διάολος το λιβάνι. Χαίρομαι που μετά από χρόνια, βρήκαν και άλλοι το… θάρρος να το γράψουν, έστω και μέσα από τα εισαγωγικά των όσων ανέφερε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ.

Ο Γκεοργκίεφ και ο Βάργκα

Πάμε τώρα στις μεταγραφές. Η ΑΕΚ απέκτησε τον 20χρονο Βούλγαρο στόπερ Μάρτιν Γκεοργκίεφ και απομένουν τα τυπικά για να ανακοινώσει τον 31χρονο Ούγγρο επιθετικό Βάργκα. Ο πρώτος είναι μία επένδυση για το μέλλον καθώς ιεραρχικά είναι αυτή τη στιγμή πίσω από τους Μουκουντί, Ρέλβας και για κάποιο διάστημα και τον Βίντα και ο δεύτερος μία επιλογή για να βρει η ΑΕΚ το εύκολο γκολ που της έλειψε σε κάποια ματς στο πρώτο μισό της σεζόν και έρχεται για να παίξει άμεσα. Είναι επιθετικός που σκοράρει πολύ, αλλά πρέπει να παίζεις για αυτόν.

Είναι εξαιρετικό νέο για την ομάδα να προχωρά σε κινήσεις στις πρώτες μέρες του Γενάρη. Διάβασα όμως ότι δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο…

Επειδή κάποιοι είναι μάλλον τσακωμένοι με το ρεπορτάζ ή την αλήθεια, έχουμε και λέμε: Γιάκομπ Γιόχανσον (28/12), Όγκνιεν Βράνιες (23/12), Αστρίτ Αϊντάρεβιτς (13/12), Σοτζέι Μασούντ (28/12), Νέναντ Κρστίτσιτς (4/1), Νταμιάν Σιμάνσκι (13/1), Πάολο Φερνάντες (ανακοινώθηκε Σεπτέμβρη για τον Γενάρη), είναι κάποιοι από τους παίκτες που αποκτήθηκαν νωρίς. Αλλοι πρόσφεραν πολλά και άλλοι λίγα.

Υπήρξαν και άλλοι που ήρθαν προς το τέλος της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου με πρώτο και καλύτερο όλων τον τεράστιο Σέρχιο Αραούχο, αλλά εδώ μιλάμε για γρήγορη εκτέλεση του «προγραμματισμού».

Εννοείται φυσικά πως στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο ήρθαν και… παλτά, όπως οι Φράνσον, Νταντσένκο, Βινίσιους, Μοράν και Κρισάντους, αλλά όταν θέλεις να είσαι σωστός δεν μπορείς να θυμάσαι μόνο τους… δε. Εκτός αν το κάνεις αυτό προκειμένου να εξυπηρετήσεις… συμφέροντα.

Το αν λοιπόν ο Γκεορκίεφ ή ο Βάργκα αποδειχθούν παικταράδες ή αν θα προσφέρουν, θα το δείξει μόνο το χορτάρι και ο χρόνος. Θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα εγκλιματιστούν, αν θα «κουμπώσουν», αν θα αντέξουν την πίεση της φανέλας. Υπάρχουν εκατομμύρια παραδείγματα παγκοσμίως για παίκτες που δεν τους ήξερε η… μάνα τους και έγιναν σημείο αναφοράς στις ομάδες που πήγαν και για παίκτες κλάσης που απέτυχαν παταγωδώς.

Σε ό,τι αφορά στην ΑΕΚ, ο Τόνι Σαβέβσκι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, με τον Λάζαρο Ρότα από τη νυν ομάδα να έρχεται παντελώς άγνωστος για… τρίτη λύση πίσω από Μπακάκη και Μισελέν και να καθιερώνεται μέχρι και στην Εθνική! Ο δε Ζίνι είναι ένα παιδί που έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να κάνει καριέρα.

Ο Άντονι Μαρσιάλ από την άλλη είναι το πλέον ενδεικτικό αντιπαράδειγμα από την περσινή χρονιά, με τον Τζολέον Λέσκοτ από τα προηγούμενα χρόνια και τον Ντράγκαν Τσίριτς από το μακρινό παρελθόν.

Υπομονή λοιπόν και όλα θα φανούν στον «καθρέφτη».