Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην έρευνα για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, καθώς η υπόθεση φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» από τη δικογραφία.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι συνομιλίες που προέκυψαν από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών της Ειρήνης Μουρτζούκου. Οι συνομιλίες αυτές έχουν πλέον ενταχθεί στη δικογραφία και βρίσκονται στα χέρια της υπεράσπισής της. Πρόκειται για το πλήρες αρχείο επικοινωνιών που καταγράφηκε στο κινητό της, από τη δολοφονία του μικρού Παναγιώτη τον Αύγουστο του 2024 έως και λίγο πριν από τη σύλληψή της. Το υλικό θεωρείται κρίσιμο για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορούμενης, Νίκος Αλεξανδρής, είχε υποβάλει σχετικό αίτημα στις αρχές στις αρχές Δεκεμβρίου, ζητώντας την ένταξη των συνομιλιών στη δικογραφία, αίτημα που έγινε δεκτό. Υπενθυμίζεται, ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου επρόκειτο τότε να απολογηθεί για τον θάνατο του παιδιού, ωστόσο, όπως υποστήριξε η υπεράσπισή της, δεν είχε στη διάθεσή της το πλήρες υλικό των επικοινωνιών. Μετά την προσθήκη των συνομιλιών, αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Το χειρόγραφο σημείωμα από τον Κορυδαλλό

Στον απόηχο των εξελίξεων, η καθ’ ομολογίαν παιδοκτόνος απέστειλε χειρόγραφο σημείωμα στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», επιμένοντας στην αθωότητά της. Υποστηρίζει, ότι δεν προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού και ότι μέσα από τις επίμαχες συνομιλίες θα αποκαλυφθεί ο πραγματικός ένοχος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Το σημείωμα, που εστάλη από τις φυλακές Κορυδαλλού, αναφέρει: «Περιμένω να ανοίξουν τα ηχητικά και θα φανεί η αλήθεια, ότι εγώ δεν πείραξα τον Παναγιώτη».