Ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής, μίλησε στην εκπομπή Live News για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Αμαλιάδας, που αφορά τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, παιδιού της πρώην συντρόφου της 24χρονης προφυλακισμένης, Πόπης.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου επρόκειτο να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα σχετικά με τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Ωστόσο, όπως γνωστοποίησε ο συνήγορός της, αντί για το υπόμνημα υπεβλήθη αίτημα για την ακύρωση της προδικασίας. Ο Νίκος Αλεξανδρής εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, τονίζοντας πως η υπεράσπιση θεωρεί απαραίτητη την ολοκλήρωση των απομαγνητοφωνήσεων των τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων.

Όπως είπε: «Έχουν εκδοθεί 9 βουλεύματα που ζητούσαν προ της ολοκληρώσεως της δικογραφίας να καταγραφεί το περιεχόμενο όλων των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Παρά το γεγονός ότι εκδόθηκαν 9 βουλεύματα, δεν έχουν γίνει αυτές οι απομαγνητοφωνήσεις και δεν μπορεί να απολογηθεί κανείς. Η Ειρήνη επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι και αυτό θα αποδειχθεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις. Οι εισαγγελικές αρχές έχουν διατάξει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και την καταγραφή τους από το χρονικό διάστημα 20 μέρες πριν το διάστημα του Παναγιωτάκη μέχρι και την ημέρα που φυλακίστηκε. Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο αυτού του παιδιού».