Σοκ προκαλούν τα πρώτα συμπεράσματα από την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη της Ειρήνης Μουρτζούκου, τα οποία σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» καταλήγουν ότι η κατηγορούμενη για τουλάχιστον τέσσερις θανάτους βρεφών, δύο εκ των οποίων δικά της, είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου παραμένει προφυλακισμένη στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου πραγματοποιήθηκε και η εξέταση σε ειδικό χώρο του σωφρονιστικού ιδρύματος. Σύμφωνα με την εκπομπή, η πραγματογνωμοσύνη έγινε παρουσία δύο καθηγητών με εξειδίκευση στη δικανική ψυχιατρική, δύο ψυχολόγων από την πλευρά της υπεράσπισης και μίας ψυχιάτρου–ψυχοθεραπεύτριας, τεχνικής συμβούλου της Κατερίνας Ροδίτη, η οποία είχε εμπιστευτεί για λίγες ώρες στην Ειρήνη Μουρτζούκου το 6 μηνών κοριτσάκι της, το οποίο πέθανε τελικά στα χέρια της το 2021.

«Δεν υπέφερε από ψυχική ή διανοητική διαταραχή»

Τα πρώτα στοιχεία των ειδικών κάνουν λόγο για μια γυναίκα, που παρά το επιβαρυμένο οικογενειακό περιβάλλον και τα παιδικά της τραύματα, δεν παρουσίαζε συμπτώματα ψυχικής νόσου. Όπως σημειώνεται, δεν έδειχνε θλιμμένη ή καταβεβλημένη, ενώ φάνηκε πως έχει πάρει βάρος τους τελευταίους μήνες.

Το κρίσιμο σημείο των πρώτων ευρημάτων αναφέρει ξεκάθαρα: «Δεν υπέφερε από ψυχική ή διανοητική διαταραχή, που θα την καθιστούσε ανίκανη να αντιληφθεί το άδικο των πράξεών της». Το συμπέρασμα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς υποδεικνύει, ότι είχε πλήρη συναίσθηση των εγκληματικών ενεργειών της.

Το αναμενόμενο πόρισμα για τον Παναγιωτάκη

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει υποβληθεί σε σειρά ψυχομετρικών τεστ, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το τελικό πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης εκτιμάται, πως θα είναι έτοιμο έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται, πως η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει ομολογήσει τις δολοφονίες τεσσάρων βρεφών, μεταξύ αυτών δύο δικών της παιδιών και της αδερφής της, αρνείται ωστόσο κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του Παναγιωτάκη. Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης και να ρίξουν άπλετο φως στο προφίλ της 25χρονης, που βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη.