Μία νέα συνομιλία της Ειρήνης Μουρτζούκου με συγγενικό της πρόσωπο μέσα από το κελί της στις φυλακές Κορυδαλλού, στην οποία αναιρεί τη μια από τις τέσσερις δολοφονίες βρεφών που έχει ομολογήσει, έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, τα λεγόμενα της έρχονται σε αντίθεση με όσα είχε ομολογήσει. Σημειώνεται, ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στο θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη. Η 24χρονη ακούγεται χαρακτηριστικά να λέει στο συγγενικό της πρόσωπο: «Όταν η Κατερίνα με πήρε τηλέφωνο, το σκέφτομαι και τσαντίζομαι, εμένα περνάει από πολλά το μυαλό μου. “Σε παρακαλώ, έλα γρήγορα, γιατί πρέπει να κρατήσεις το παιδί για 20 λεπτά”. “Κατερίνα δουλεύω” της λέω “ακόμα ούτε τη Μαρία δεν θα προλάβω να πάω να δω”, τη Μαρία τότε δεν την πρόλαβα να τη δω, με βιντεοκλήση την είδα. “Σε παρακαλώ, πρέπει, έχω δουλειά”. Οκ, πάω. “Πού είναι το παιδί” της λέω “μωρή;”. Το παιδί το είχε, πώς ήταν η πόρτα μας; Πίσω τέρμα στον τοίχο το είχε βάλει, εκεί στον τοίχο που είναι η κούνια. Της λέω “έχεις δώσει το φάρμακο στο παιδί; Εγώ δεν παίρνω ευθύνη”, μου λέει “ναι”. “Γάλα;” της λέω, “ναι”».

Στη συνέχεια ακούγεται να λέει: «”Σε πόση ώρα είναι” της λέω “να ξυπνήσει; Να πιει φάρμακο ή γάλα ξανά;”. “Άσε” μου λέει “δεν πρόκειται να ξυπνήσει, δεν χρειάζεται”. “Κάθε τρεις ώρες ξυπνάει” της λέω “μωρό είναι, δεν θα πιεί γάλα;”. Το είχε σκεπάσει μέχρι πάνω. Εντάξει, λέω, κοιμάται. Ούτε το ακούμπησα, ούτε τίποτα. Όπως μιλάω με τη Μαρία βιντεοκλήση και τέτοια, γελάγαμε, “Μαρία” της λέω “έχω και τη μικρή εδώ”. “Γιατί έχει ησυχία;” μου λέει “πώς και κοιμάται;”. Της λέω “τώρα που το είπες, κάτσε να το δω”. Είχαν περάσει τρεις ώρες που έλειπε η Κατερίνα, από τα 20 λεπτά που θα ερχόταν».