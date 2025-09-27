Κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή της Ειρήνης Μουρτζούκου έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί μέσα από τηλεφωνικές επικοινωνίες και μηνύματα να διαπιστωθεί, τι είναι αλήθεια και τι όχι από τους ισχυρισμούς της 24χρονης στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας βρεφών σε Αχαΐα και Αμαλιάδα.

Ωστόσο, όπως έχει προκύψει από τις μέχρι στιγμής έρευνες, η Ειρήνη Μουρτζούκου άλλαζε τακτικά συσκευές κινητών τηλεφώνων, με αποτέλεσμα συνομιλίες και μηνύματα που ενδεχομένως είχε ανταλλάξει μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, όπως το WhatsApp, το Viber κ.α., να έχουν διαγραφεί από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μετά από ένα έτος. Σε αυτήν την περίπτωση όπως εξήγησε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Μανώλης Σφακιανάκης, έχουν χαθεί και δεν μπορούν να ανακτηθούν ακόμη και αν εκδοθεί εισαγγελική εντολή.

«Τα μόνα στοιχεία τα οποία μπορούν να πάνε στο δικαστήριο, είναι αυτά που θα βρεθούν μέσα στο κινητό της τηλέφωνο και τα οποία δεν έχουν διαγραφεί» είπε ο κ. Σφακιανάκης και κατέληξε τονίζοντας, ότι «οι αρχές είναι πιο προχωρημένες από την κυρία Μουρτζούκου».