Μια αναπάντεχη έκρηξη αισιοδοξίας σάρωσε σήμερα τα χρηματιστήρια της Τουρκίας και του Ισραήλ, μετά την είδηση ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο υπηρεσιακός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σαράα, προτίθενται να συναντηθούν στο Παρίσι υπό την διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πιθανότητα επαναπροσέγγισης ανάμεσα σε δύο χώρες που παραδοσιακά παρέμεναν σε κατάσταση υψηλής έντασης φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης στις διεθνείς αγορές.

Στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, ο δείκτης BIST 100 κατέγραψε άνοδο 1,7%, με τις μετοχές των εταιρειών υποδομών και κατασκευών να κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων. Παρόμοια εικόνα και στο Τελ Αβίβ, όπου ο δείκτης TA 30 σημείωσε αύξηση 2%, αντανακλώντας το κύμα αισιοδοξίας των επενδυτών.

Οι προσδοκίες για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία δεν περιορίζονται στο γεωπολιτικό επίπεδο· η αγορά βλέπει και τεράστιες οικονομικές προοπτικές. Η προοπτική ανοικοδόμησης της Συρίας, στην οποία τουρκικές εταιρείες βρίσκονται ήδη σε θέση εκκίνησης, θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για την περιφερειακή οικονομία. Οι εταιρείες των δύο χωρών αναμένεται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο, αξιοποιώντας την εμπειρία τους σε έργα υποδομών, ενέργειας και ανασυγκρότησης.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η θετική εικόνα των χρηματιστηρίων ενσωματώνει περισσότερα από μια πιθανή πολιτική ανακωχή. Αν οι συνομιλίες στο Παρίσι αποδώσουν καρπούς, θα πρόκειται για μια ιστορική στροφή στην Ανατολική Μεσόγειο, με οικονομικές και διπλωματικές προεκτάσεις που υπερβαίνουν τα σύνορα των τριών χωρών. Για την ώρα, οι αγορές στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: η ειρήνη, όταν φαντάζει περισσότερο εφικτή, αποτελεί το ισχυρότερο επενδυτικό νόμισμα.