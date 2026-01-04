Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη εξέφρασε με γραπτή του δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Α. Παπανδρέου.

Ο κ. Παπανδρέου αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του:

«Ο Γιώργος Παπαδάκης βρέθηκε για πέντε δεκαετίες στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, καθημερινά παρών στις εξελίξεις με παρρησία και μαχητικότητα.

Προσέγγισε την επικαιρότητα με τον δικό του προσωπικό τρόπο, δημιουργώντας σχολή για την πρωινή τηλεοπτική ειδησεογραφία.

Η διαδρομή του στη δημοσιογραφία αποτέλεσε πρότυπο για πολλούς συναδέλφους του.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια».