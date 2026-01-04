Το VW Τ-Roc έχει τη δική του πλέον ιστορία, παρολο που κυκλοφορεί στην αγορά από το 2017. Το επιτυχημένο εμπορικά SUV έχει όλα τα εφόδια – επιδόσεις, άνεση και ασφάλεια – ώστε να κερδίσει το κοινό που του αναλογεί.

Σήμερα, στην αγορά προστέθηκε η έκδοση Dream, η οποία βασίζεται στη Style και προσθέτει εξοπλισμό χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη αύξηση του κόστους. Με αυτόν τον τρόπο το T-Roc έγινε και από τις πιο ελκυστικές προτάσεις στην κατηγορία του, έχοντας ένα άσο στο μανίκι έναντι του ανταγωνισμό.

Με την ειδική έκδοση εξοπλισμού Dream, στόχος της Volkswagen είναι να συνδυάσει τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του T-Roc με πιο πλούσιο πακέτο εξοπλισμού, μεγιστοποιώντας την άνεση και την ασφάλεια.

Επίσης, προσφέρει μεταλλική διχρωμία και στάνταρ αλουμινένιες ζάντες 17 ιντσών ενώ στο εσωτερικό του ξεχωρίζουν τα Sport Comfort καθίσματα με επενδύσεις από ποιοτικά υλικά.

Ειδικότερα, η ειδική έκδοση T-Roc Dream, που δημιουργήθηκε από την ελληνική εισαγωγική εταιρεία, προσφέρει μια σημαντική αναβάθμιση στο εξοπλισμό του.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει — μεταξύ άλλων: Μεταλλικό χρώμα με διχρωμία, Φιμέ πίσω παράθυρα, Προβολείς IQ.Light LED Matrix, Dynamic Light Assist – Δυναμική ρύθμιση δέσμης Προβολέων, Εξωτερικό φωτισμό Ambient ανάμεσα στους εμπρός προβολείς, Easy Open & Close – Σύστημα εύκολου ανοίγματος της πόρτας του χώρου αποσκευών, Σύστημα Keyless Access – Κλείδωμα/ξεκλείδωμα και εκκίνηση χωρίς κλειδί με SAFELOCK και Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού.

Ιδιαίτερα πρακτική και η κάμερα οπισθοπορείας για τους οδηγούς που θέλουν να παρκάρουν με άνεση. Σημαντικό ότι το νέο σύστημα φωτισμού IQ.Light Led Matrix με την αυτόματη ρύθμιση της μεγάλης σκάλας φώτων “Dynamic Light Assist” κάνουν τη νύχτα..μέρα, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο που το σκοτάδι επικρατεί τις περισσότερες ώρες οδήγησης.

Στο σαλόνι του το T-Roc είχε μια μια φορτωμένη σε πρακτικά στοιχεία καμπίνα, ενώ τα 445 λίτρα του χώρου αποσκευών αποτελούν άλλο ένα ατού του μοντέλου. Το σύστημα πολύμεσων είναι εύχρηστο ενώ παρέχει η ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, ενώ τα χειριστήρια του τιμονιού δείχνουν πλήκτρα αφής.

Κάτω από το καπό του ο γνώριμος turbo κινητήρας των 1.500 κ.εκ. που αποδίδει 150 ίππους, όντας οικονομικός με μια μέση κατανάλωση γύρω στα 6 λτ./100 χλμ. Σύμμαχος στις άνετες διαδρομές και το κορυφαίο αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων DSG που εξασφαλίζει ομαλές αλλαγές ταχυτήτων, τόσο στον “ανοιχτό” δρόμο όσο και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.