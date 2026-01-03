Για «χοντρή» παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, επειδή ο Τραμπ «μύρισε» πετρέλαιο, έκανε λόγο ο Στέλιος Κούλογλου, δημοσιογράφος, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» του Mega channel, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, σημειώνοντας ότι, κανείς δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη σε αυτή την έκταση, όπου ξαφνικά οι διεθνείς θέσεις έγιναν ζούγκλα, ο ισχυρότερος κάνει ότι, του κατέβει στο κεφάλι, επιτίθεται στον ασθενέστερο και απαγάγει προέδρους.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το πρόσχημα των ναρκωτικών στη Βενεζουέλα είναι αστείο, αφού όπως είπε, το φεναντίλιο, παράγεται στο Μεξικό με χημικές ουσίες που εισάγονται από την Κίνα, ενώ υπενθύμισε ότι ο ίδιος ο Τραμπ πριν από 1,5 μήνα έδωσε χάρη στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας, που είχε καταδικαστεί σε 45 χρόνια φυλακή από αμερικανικό δικαστήριο για διακίνηση ναρκωτικών με τα λόγια του δικαστή να είναι ότι, σου επιβάλλεται αυτή η ποινή για να μην βγεις ποτέ από την φυλακή.

Σύμφωνα με τον Στέλιο Κούλογλου η υπόθεση «μυρίζει» αποκλειστικά πετρέλαιο, αφού η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου στον κόσμο, και δεν ευσταθούν οι κατηγορίες του Τραμπ, αφού ο ίδιος στο πλαίσιο των περικοπών στις δημόσιες υπηρεσίες, έχει προχωρήσει σε περικοπές του προσωπικού στην Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών, με τους πράκτορες να τοποθετούνται στο κυνήγι των μεταναστών.

Η κυβέρνηση των τσαβιστών βρίσκεται 25χρόνια στην εξουσία, και οποιαδήποτε εξουσία φθείρεται , υποστήριξε και πρόσθεσε ότι, είναι γνωστά τα προβλήματα της διαφθοράς και της πολιτικής αποσταθεροποίησης , με μία πλούσια χώρα, αλλά φτωχό τον λαό της, αφού διαχρονικά οι ξένες δυνάμεις τους «κλέβουν» το πόρους.

Ο Μαδουρο σίγουρα δεν είναι ο ιδανικός δημοκράτης, αφού έχει καταφύγει σε αυταρχικά μέσα, αλλά δεν είναι και δικτάτορας , όπως ισχυρίζεται η δύση, σημείωσε ο Στέλιος Κούλογλου και εκτίμησε ότι, προβλέπει εσωτερικές συγκρούσεις εμφυλιακού χαρακτήρα, γιατί όπως είπε, η κυβέρνηση Μαδούρο και ο ίδιος ο Μαδούρο έχει το 50% των πολιτών μαζί του, η χώρα είναι χωρισμένη στα δύο και αυτό που έγινε τώρα, ρίχνει λάδι στη φωτιά.

