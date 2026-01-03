Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκεζ, είναι «διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες». Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποια είναι η Ροδρίγκεζ και ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Όταν οι δημοσιογράφοι ζήτησαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να διευκρινίσει ποιοι εντός της χώρας θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια «ασφαλή, ορθή και συνετή μετάβαση», ο Τραμπ ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του, Μάρκο Ρούμπιο, είχε συνομιλίες με τη Ροδρίγκεζ.

Η Ντέλσι Ροδρίγκεζ, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Νικολάς Μαδούρο, ήταν η πρώτη αξιωματούχος που μίλησε δημόσια μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Κάλεσε την Ουάσιγκτον να παρουσιάσει αποδείξεις ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του παραμένουν εν ζωή.

Το μήνυμά της μεταδόθηκε μόνο σε ηχητική μορφή, γεγονός που προκάλεσε εικασίες ότι η Ροδρίγκεζ ίσως έχει εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα. Πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ότι βρισκόταν στη Ρωσία, κάτι που ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών διέψευσε, χαρακτηρίζοντας την αναφορά ως «ψευδή».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ροδρίγκεζ εξέφρασε την πρόθεσή της να κάνει «ό,τι ζητήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες». Η τοποθέτηση αυτή προκαλεί εντύπωση, καθώς τόσο η ίδια όσο και ο αδελφός της, Χόρχε Ροδρίγκεζ επικεφαλής της Εθνοσυνέλευσης, υπήρξαν για χρόνια από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του καθεστώτος Μαδούρο.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι η Ροδρίγκεζ ενδέχεται να επιδιώκει συνεργασία με την κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να διασφαλίσει τη δική της πολιτική και προσωπική επιβίωση.

