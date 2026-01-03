Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο τη σύλληψη του αυταρχικού ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία φαίνεται ότι αποτελεί την κορύφωση μιας εκστρατείας εναντίον του Μαδούρο από τον ίδιο και άλλους κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από μήνες φονικών επιθέσεων σε υποτιθέμενα πλοία διακίνησης ναρκωτικών, κατάσχεσης δύο δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας και στρατιωτικής συγκέντρωσης των ΗΠΑ στα νερά της Νότιας Αμερικής.

Ακολουθεί χρονολόγιο των σημαντικών γεγονότων που οδήγησαν στην κλιμάκωση των σχέσεων ΗΠΑ–Βενεζουέλας και στην προσπάθεια απομάκρυνσης του Μαδούρο από την εξουσία:

Μάρτιος 2020: Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες στον Μαδούρο για ναρκοτρομοκρατία και συνωμοσία διακίνησης κοκαΐνης, κατηγορώντας τον ότι ηγήθηκε βίαιου καρτέλ ναρκωτικών για δεκαετίες. Ο Μαδούρο αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη.

Ιούλιος 2024: Μετά από εκλογές με παρατυπίες, ο Μαδούρο ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών στη Βενεζουέλα. Ανεξάρτητοι παρατηρητές κατήγγειλαν νοθεία και αναγνώρισαν ως νόμιμο νικητή τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Ενμούντο Γκονζάλες.

Ιανουάριος 2025: Η κυβέρνηση Μπάιντεν αναγνώρισε τον Γκονζάλες, ο οποίος βρισκόταν εξόριστος στην Ισπανία, ως νόμιμο ηγέτη της Βενεζουέλας.

Ιούλιος 2025: Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε το «Cartel de los Soles», ομάδα βασισμένη στη Βενεζουέλα, ως παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση και δήλωσε τον Μαδούρο ηγέτη της. Παράλληλα, ο Τραμπ υπέγραψε μυστική εντολή για χρήση στρατιωτικής δύναμης εναντίον λατινοαμερικανικών καρτέλ ναρκωτικών που θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις.

Αύγουστος 2025: Το Πεντάγωνο απέστειλε πολεμικά πλοία, μαχητικά και χιλιάδες στρατιώτες στην Καραϊβική κοντά στη Βενεζουέλα.

7 Αυγούστου 2025: Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι αύξησε την αμοιβή για πληροφορίες που οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο στα 50 εκατ. δολάρια.

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2025: Ακολούθησαν πολλαπλές στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία υποτιθέμενης διακίνησης ναρκωτικών, με θανάτους δεκάδων ανθρώπων, βομβαρδισμοί, αποκλεισμοί δεξαμενόπλοιων και επιβολή οικονομικών κυρώσεων στη Βενεζουέλα και τους συνεργάτες του Μαδούρο. Οι επιχειρήσεις επεκτάθηκαν σε Καραϊβική και Ειρηνικό Ωκεανό και περιλάμβαναν συντονισμένες ενέργειες της CIA, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με drones σε λιμάνια.

Δεκέμβριος 2025: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, επανεμφανίστηκε δημόσια και η Ουάσιγκτον προχώρησε σε νέες κυρώσεις και κατάσχεση δεξαμενόπλοιων. Στις 16 Δεκεμβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε «πλήρη αποκλεισμό» των δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αυξάνοντας την αμερικανική στρατιωτική παρουσία.

2 Ιανουαρίου 2026: Ο Τραμπ ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν τον Μαδούρο και τον μετέφεραν εκτός Βενεζουέλας, λίγες ώρες αφότου η κυβέρνηση της χώρας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για στρατιωτικές επιθέσεις στην πρωτεύουσα Καράκας και αλλού, συνοδευόμενες από μεγάλες εκρήξεις σε στρατιωτική βάση.

Να αναφέρουμε ότι, από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, οι αμερικανικές επιθέσεις σε πλοία υποτιθέμενης διακίνησης ναρκωτικών είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 115 νεκρούς σε 35 περιστατικά.

Με πληροφορίες από NYtimes