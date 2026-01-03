Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της Γκρέμιο, Εντουάρντο Γκαμπάρντο, η μεταγραφή του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στην ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει και βρίσκονται στο στάδιο της ανταλλαγής εγγράφων για να «κλειδώσει» το deal.

Ο 25χρονος εξτρέμ φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει σε τετραετές συμβόλαιο, με το ύψος της μεταγραφής να ανέρχεται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Πλέον απομένει να επιβεβαιωθεί αν ο Τετέ θα επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε ποδοσφαιρικά.