Η κόρη του διάσημου ηθοποιού του Χόλιγουντ Tόμι Λι Τζόουνς βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο, τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η 34χρονη Βικτόρια Τζόουνς εντοπίστηκε στο δάπεδο του 14ου ορόφου του ξενοδοχείου Fairmont από επισκέπτη, ο οποίος αρχικά θεώρησε ότι ήταν μεθυσμένη και ενημέρωσε το προσωπικό. Όταν οι υπάλληλοι συνειδητοποίησαν πως δεν είχε τις αισθήσεις της, ξεκίνησαν αμέσως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και κάλεσαν ασθενοφόρο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι έλαβε κλήση για παροχή ιατρικής βοήθειας στις 2:52 π.μ. Οι διασώστες προσπάθησαν να την επαναφέρουν, ωστόσο η Victoria διαπιστώθηκε νεκρή επί τόπου.

Chilling details emerge in mysterious death of Tommy Lee Jones’s daughter as hotel guests ‘thought she was drunk’ before dark truth was revealed https://t.co/nNd2lUJvSy — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 2, 2026

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail, δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή τραυματισμού, ενώ δεν βρέθηκαν ναρκωτικά ή αντικείμενα σχετιζόμενα με χρήση ουσιών. Δεν υπάρχουν επίσης στοιχεία που να δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

Παραμένει ασαφές αν η Victoria διέμενε στο ξενοδοχείο ή πώς βρέθηκε στον συγκεκριμένο όροφο, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο ζητά από οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες για τον θάνατό της να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Η πορεία της στον κινηματογράφο

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως παιδί σε μικρό ρόλο, ενώ το 2002 έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Men in Black II με τον πατέρα της.

Ακολούθησαν λίγες ακόμη συμμετοχές, μεταξύ των οποίων ένα επεισόδιο της σειράς One Tree Hill το 2005 και η ταινία The Three Burials of Melquiades Estrada, την οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Τζόουνς.

Αν και δεν συνέχισε την καριέρα της στην υποκριτική, η Βικτόρια συνόδευε κατά καιρούς τον πατέρα της σε εκδηλώσεις και πρεμιέρες. Το 2017 εμφανίστηκε μαζί του στην πρεμιέρα της ταινίας Just Getting Started στο Χόλιγουντ, καθώς και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο, όπου ο Τζόουνς προήδρευε της διεθνούς επιτροπής.