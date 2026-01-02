Η πετρελαϊκή παραγωγή της Βενεζουέλας δέχεται ισχυρό πλήγμα, καθώς η εντεινόμενη πίεση των Ηνωμένες Πολιτείες μεταφράζεται πλέον σε απτά μεγέθη. Σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία της κρατικής πετρελαϊκής Petróleos de Venezuela (PDVSA), η παραγωγή στη Faja del Orinoco –την πλουσιότερη σε αποθέματα περιοχή της χώρας– υποχώρησε κατά 25% τον Δεκέμβριο, πέφτοντας στα 498.131 βαρέλια ημερησίως. Πρόκειται για μια απότομη κάμψη σε έναν τομέα που παραδοσιακά αντιστοιχεί σχεδόν στα δύο τρίτα της συνολικής παραγωγής.

Η συνολική άντληση της χώρας τον προηγούμενο μήνα ανερχόταν περίπου στα 1,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ωστόσο η εικόνα επιδεινώνεται ραγδαία. Η PDVSA έχει αρχίσει να κλείνει πηγάδια σε ορισμένα πεδία, καθώς τα διαθέσιμα αποθηκευτικά μέσα γεμίζουν και οι εξαγωγές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με τον απαιτούμενο ρυθμό. Το πρόβλημα είναι δομικό: το αργό της Φάχα του Ορινόκο απαιτεί συνεχή ροή και εξειδικευμένη εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία διαταράσσεται από τις κυρώσεις και τον ναυτικό έλεγχο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αμερικανικά πλοία βρίσκονται σταθερά ανοικτά των βενεζουελανικών ακτών, παρεμποδίζοντας ή καθυστερώντας δεξαμενόπλοια που επιχειρούν να προσεγγίσουν τα λιμάνια. Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται αποφασισμένη να πλήξει οικονομικά το Καράκας, σε μια συγκυρία όπου το πετρέλαιο αντιστοιχεί περίπου στο 95% των εξαγωγών και στα βασικά έσοδα του κράτους.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο ότι ηγείται οργάνωσης που διευκολύνει το διεθνές λαθρεμπόριο ναρκωτικών, κατηγορίες που το Καράκας απορρίπτει, ενώ ειδικοί στο οργανωμένο έγκλημα εκφράζουν επιφυλάξεις για την τεκμηρίωσή τους.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν χερσαία επιχείρηση κατά εγκατάστασης στη Βενεζουέλα — μια εξέλιξη που, αν επιβεβαιωθεί, συνιστά ποιοτικό άλμα στην αντιπαράθεση. Το Καράκας δεν επιβεβαίωσε το περιστατικό, ενώ δημοσιεύματα έκαναν λόγο για πλήγμα με drones της CIA σε παράκτιο μώλο.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον προσέθεσε τέσσερα δεξαμενόπλοια και ισάριθμες εταιρείες με έδρα το Χονγκ Κονγκ και την ηπειρωτική Κίνα στη λίστα κυρώσεων που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα, στέλνοντας μήνυμα αποτροπής προς το Κίνα. Για την οικονομία της Βενεζουέλας, το διακύβευμα είναι υπαρξιακό: με την παραγωγή να συρρικνώνεται και τις εξαγωγές να στραγγαλίζονται, το πετρέλαιο —ο μοναδικός πραγματικός αιμοδότης του κράτους— μετατρέπεται από πλεονέκτημα σε αχίλλειο πτέρνα.