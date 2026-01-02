Ο Γιώργος Μαντέλας, διευθυντής της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, σχολίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA τη διαχείριση των αγροτικών μπλόκων από την κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι παρουσιάζει αδυναμία τόσο στον χειρισμό όσο και στην επικοινωνία του ζητήματος.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση έχει επιβαρύνει σημαντικά τους πολίτες που επιστρέφουν από τις γιορτές, καθώς τα μπλόκα παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη και προκαλούν καθυστερήσεις στις μετακινήσεις.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μαντέλας σημείωσε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο, το πάνω χέρι στις κινητοποιήσεις φαίνεται να έχουν οι νεότεροι αγρότες. Πρόκειται για μια ομάδα πιο ριζοσπαστική και αποφασισμένη να φτάσει «μέχρι τέλους», σε αντίθεση με τους παλαιότερους που λειτουργούσαν πιο συμβιβαστικά.