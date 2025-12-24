Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στους αυτοκινητοδρόμους ευθύνης της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των εταιρειών.

Ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ

Η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Ριτσώνας (75,5 χλμ.) έως τον Α/Κ Μαρτίνου (125,7 χλμ.) στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στον Α/Κ Μπράλου πραγματοποιείται εκτροπή στην ράμπα εξόδου και τα οχήματα επανεισέρχονται από τη ράμπα εισόδου του ίδιου κόμβου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, στο 105ο χλμ. του ρεύματος προς Λαμία έχει αποκλειστεί η δεξιά λωρίδα, λόγω τεχνικών ελέγχων στη Γέφυρα Βοιωτικού Κηφισού.

Ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Ε65

Η κυκλοφορία εκτρέπεται αμφίπλευρα από τον Α/Κ Σοφάδων (72,5 χλμ.) έως και τον Α/Κ Τρικάλων (111,6 χλμ.).

Ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό

Εκτροπή ισχύει από τον Α/Κ Αγρίνιου Νότιος (Χαλικίου, 51,4 χλμ.) έως τον Α/Κ Αγρίνιου Βόρειος (Κουβαράς, 80,7 χλμ.) και στα δύο ρεύματα.

Επιπλέον, στο ρεύμα προς Ιωάννινα, η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον Ηλεκτρονικό Σταθμό Διοδίων Κομποτίου (130,2 χλμ.) έως τον Α/Κ Άρτας (140,9 χλμ.).

Στον κλάδο προς Αντίρριο, τα οχήματα εκτρέπονται στην ράμπα εξόδου του Α/Κ Άρτας και επανεισέρχονται μέσω της ράμπας εισόδου του ίδιου κόμβου.

Όπως αναφέρεται, ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Μενιδίου, ενώ οι οδηγοί μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέσω των ιστοσελίδων των εταιρειών Νέα Οδός – Ασφαλείς Διαδρομές και Κεντρική Οδός – Ασφαλείς Διαδρομές, καθώς και μέσω της εφαρμογής MyOdos.