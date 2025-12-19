Ακυρώνονται τα δρομολόγια των λεωφορείων C2571 και C2572 στη διαδρομή Βόλος–Λάρισα–Βόλος, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι ακυρώσεις οφείλονται στη διακοπή της οδικής κυκλοφορίας εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων, κατόπιν οδηγιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, το δρομολόγιο του λεωφορείου C1579, με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 15:50 από τον Βόλο, αντιμετωπίζει σημαντική καθυστέρηση λόγω των αποκλεισμών και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους οδικούς άξονες.

Αντίθετα, τα δρομολόγια C2573 (αναχώρηση 21:10 από Βόλο) και C2574 (αναχώρηση 21:45 από Λάρισα) αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.