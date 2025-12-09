Από σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, και μέχρι νεωτέρας, διακόπτονται μερικώς τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Στρυμώνας – Σέρρες – Στρυμώνας, λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης στην υποδομή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 (Θεσσαλονίκη – Σέρρες) και 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη) θα εκτελούνται με λεωφορεία της Hellenic Train.

Τα λεωφορεία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, με εξαίρεση τη στάση Σκοτούσσα, η οποία δεν θα εξυπηρετείται προσωρινά.