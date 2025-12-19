Οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ανοιγοκλείνουν για κάποιες ώρες τους παραδρόμους και στέλνουν μήνυμα στην κοινωνία πως θα διευκολύνουν τις εορταστικές μεταβάσεις καθώς θα κρατήσουν ανοιχτά τα διόδια.

Ενισχύονται τα μπλόκα

Στα μπλόκα τα τρακτέρ είναι πάνω από 20.000, και κάνεις δεν μοιάζει διατεθειμένος να κάνει πίσω. Οι αγρότες λένε πως η κυβέρνηση τους εμπαίζει. Εκείνοι που θέλουν να πάνε άμεσα για διάλογο φαίνεται πως είναι λίγοι και οι αγρότες ζητούν να έχουν πρώτα κάτι χειροπιαστό.

Από την άλλη, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται έτοιμος για διάλογο αλλά με τις «κόκκινες γραμμές» να υπάρχουν στο τραπέζι.

Όπως μετέδωσε το MEGA, σήμερα Παρασκευή, δρομολογείται η πραγματοποίηση συμβολικών αποκλεισμών σε παρακαμπτήριές οδούς, με κάθε μπλόκο να αποφασίζει αυτόνομα, ανάλογα με τη δυναμική και τις δυνατότητές του.

Στα Μάλγαρα οι αγρότες έκλεισαν την Εθνική και στα δύο ρεύματα για τέσσερα 24ωρα. Η διέλευση των αυτοκινήτων θα γίνεται από παρακαμπτήριες.

Στον Πλατύκαμπο οι αγρότες διέκοψαν την κυκλοφορία και στην παρακαμπτήρια έως τις 19:00.

Επίσης, σήμερα οι αγρότες θα κλείσουν:

ΚΑΣΤΡΟ 16:00-19:00

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 14:00-17:00

ΜΠΡΑΛΟΣ 14:00-17:00

ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ 15:00-18:00

ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 16:00-19:00

ΥΨΗΛΗ ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 18:00 – 21:00

ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ 20:00 – 21:00

ΘΗΒΑ Ανοιχτή διέλευση

ΤΡΙΚΑΛΑ Ανοιχτή διέλευση

ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ανοιχτή διέλευση

Το πρόγραμμα των μπλόκων για τις ημέρες των γιορτών

Τις γιορτές ελεύθερη θα είναι η διέλευση από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως Κυριακή 28 Δεκεμβρίου και από την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου έως Κυριακή 4 Ιανουαρίου.