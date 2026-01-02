Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), παραχωρείται στον Οργανισμό Τεχνικής Εκπαίδευσης Συντήρησης Αεροσκαφών της Olympic Air (ΟΑ) το παροπλισμένο αεροσκάφος τύπου King Air 200, με νηολόγιο SX-ECG, αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της ΥΠΑ και της ΟΑ, το αεροσκάφος θα χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των μαθητευομένων μηχανικών αεροσκαφών για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών. Προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης της συμφωνίας, κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των δύο πλευρών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Olympic Air αναλαμβάνει την πλήρη συντήρηση, φροντίδα και διατήρηση του αεροσκάφους, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαφύλαξη της ιστορικής του αξίας.

Η εταιρεία ευχαρίστησε τη Διοίκηση της ΥΠΑ για τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη παραχώρηση συνιστά παράδειγμα βέλτιστης αξιοποίησης κρατικού περιουσιακού στοιχείου για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πρωτοβουλία ενισχύει ουσιαστικά την ποιότητα των νέων μηχανικών που εισέρχονται στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω αναβάθμιση της αεροπορικής ασφάλειας.

Το αεροσκάφος θα φυλάσσεται με ασφάλεια στο κτήριο Β56 του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», το οποίο διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τη συντήρησή του.