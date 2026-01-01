Ο χειμωνιάτικος καιρός δεν άφησε ανεπηρέαστη τη νησιωτική χώρα, με τα έντονα φαινόμενα να δημιουργούν μοναδικές εικόνες.

Η κάμερα του Forecast Weather όμορφες εικόνες από τη χειμερινή ατμόσφαιρα που κυριάρχησε στα νησιά.

Στα λευκά ντύθηκε και το ορεινό κομμάτι της Τήνου και συγκεκριμένα το χωριό Αρνάδος Τήνου.

Σύμφωνα με το tinostoday, χειμωνιάτικες συνθήκες επικρατούν την Πρωτοχρονιά στα ορεινά της Τήνου. Στα χωριά Αρνάδος, Τριαντάρος, Δυο Χωριά, Φαλατάδος, Στενή, Κέχρος και Μέση, λόγω υψομέτρου και χαμηλών θερμοκρασιών, παρατηρούνται παροδικά φαινόμενα χιονόπτωσης, με το χιόνι να στρώνει κατά τόπους και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Πυκνή ❄️ χιονόπτωση με ισχυρούς βοριάδες αυτή την ώρα στο χωριό Κόρωνος στη Νάξο Βίντεο : Manos Mandilaras pic.twitter.com/Q3TAtzr5ou — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026

Στα χαμηλότερα υψόμετρα όπως και στην πόλη της Τήνου τα φαινόμενα εκδηλώθηκαν με μορφή χιονόνερου ενώ οι καιρικές συνθήκες παραμένουν χαμηλές. Από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Πολύ ❄️ πυκνή χιονόπτωση αυτή την ώρα στο χωριό ποτάμια Θάσου στα 110 m υψόμετρο pic.twitter.com/7W8xkXMtrs — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026

