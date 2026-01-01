Με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα, το GTI αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη σπορ οδήγηση στην καθημερινότητα.

Η Volkswagen γιορτάζει το ορόσημο με το επετειακό Golf GTI EDITION 50, με διεθνείς εκδηλώσεις όπου θα παρουσιαστούν όλες οι γενιές GTI, καθώς και με τη μετάβαση της φιλοσοφίας GTI στην ηλεκτρική εποχή μέσω του ID. Polo GTI.

Το Golf GTI αποτελεί το πιο επιτυχημένο compact σπορ αυτοκίνητο στον κόσμο, το μοντέλο που όρισε μια ολόκληρη κατηγορία. Με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα, το GTI εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη σπορ οδήγηση στην καθημερινότητα. Το 2026, το Golf GTI συμπληρώνει 50 χρόνια ιστορίας, τα οποία η Volkswagen θα γιορτάσει με διεθνείς εκδηλώσεις κλασικών οχημάτων, το αποκλειστικό επετειακό Golf GTI EDITION 50 και την παγκόσμια πρεμιέρα του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού GTI.

Όταν το Golf GTI παρουσιάστηκε το 1976, ελάχιστοι μπορούσαν να προβλέψουν ότι το Volkswagen των 81 kW (110 PS), με το χαρακτηριστικό κόκκινο περίγραμμα της μάσκας, τις μαύρες προεκτάσεις στους θόλους των τροχών και τον εμβληματικό επιλογέα ταχυτήτων σε σχήμα μπάλας γκολφ, θα εξελισσόταν σύντομα στο πιο επιτυχημένο compact σπορ αυτοκίνητο στον κόσμο. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να κατασκευαστούν μόλις 5.000 μονάδες, ωστόσο μέσα στον πρώτο χρόνο οι πωλήσεις ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, με τη ζήτηση να παραμένει σταθερά υψηλή. Συνολικά, κατασκευάστηκαν 461.690 Golf GTI πρώτης γενιάς.

Η επιτομή αυτής της παγκόσμιας επιτυχίας στο επετειακό έτος 2026 είναι το Golf GTI EDITION 50, το ισχυρότερο Golf GTI παραγωγής μέχρι σήμερα, με απόδοση 239 kW (325 PS). Το επετειακό μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το 2026.

Παράλληλα, η Volkswagen έχει αποδείξει ότι η φιλοσοφία GTI βρίσκει επιτυχημένη εφαρμογή και σε άλλες σειρές μοντέλων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Polo GTI. Το 2026, η φιλοσοφία αυτή περνά για πρώτη φορά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με την παρουσίαση του ID. Polo GTI: με 166 kW (226 PS), το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTI σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του εμβληματικού σήματος και δεν θα μπορούσε να υπάρξει καταλληλότερη χρονιά για το ντεμπούτο του.