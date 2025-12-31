Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στη Λευκωσία, με θύμα έναν 63χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:30 π.μ. σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος. Ο 63χρονος φέρεται να προσφέρθηκε να βοηθήσει γυναίκα οδηγό που δυσκολευόταν να σταθμεύσει το όχημά της.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να εισέλθει στο αυτοκίνητο, και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα εκκίνησε. Η ανοιχτή πόρτα του οδηγού χτύπησε σε παρακείμενο αυτοκίνητο και, επιστρέφοντας, εγκλώβισε τον λαιμό του 63χρονου, σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο» της Κύπρου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.