Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα ότι η επανένωση της χώρας δεν μπορεί να σταματήσει, στο τηλεοπτικό του διάγγελμα προς το έθνος λίγο μετά το τέλος των στρατιωτικών γυμνασίων του Πεκίνου γύρω από την Ταϊβάν. «Η επανένωση της πατρίδας μας (…) δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Σι κατά την εκφώνηση του πρωτοχρονιάτικου μηνύματός […]
Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλιμάκας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της ανατολικής επαρχίας Νόντα στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS). Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χλμ.
Πυκνή χιονόπτωση στην Πολωνία προκάλεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, μήκους έως και 20 χιλιομέτρων, στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βαρσοβία με το Γκντανσκ στη Βαλτική, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Εκατοντάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους μέσα στο ψύχος μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπως ανέφερε η αστυνομία, η κυκλοφορία έχει […]
Το Σίδνεϊ της Αυστραλίας ξεκίνησε το 2026 με μια επίδειξη πυροτεχνημάτων που πραγματοποιήθηκε υπό ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία 15 ατόμων από ένοπλους σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην πόλη. Οι ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς στο Σίδνεϊ είναι παγκοσμίως γνωστές για τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματά τους, με 40.000 πυροτεχνήματα να εκτοξεύονται σε απόσταση […]
Η έλευση του νέου έτους δεν συμβαίνει ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη, αλλά εξελίσσεται σταδιακά, καθώς το πέρασμα στη νέα χρονιά ξεκινά από τον Ειρηνικό Ωκεανό και κινείται προς τα δυτικά. Σε κάθε ζώνη ώρας, πόλεις και χώρες γιορτάζουν την αλλαγή του χρόνου με λαμπερές εκδηλώσεις, πυροτεχνήματα και πολιτιστικές δράσεις. View this post on Instagram […]