Η Warner Bros Discovery αναμένεται να απορρίψει την αναθεωρημένη πρόταση εξαγοράς ύψους 108,4 δισ. δολαρίων της Paramount Skydance, παρά την προσωπική εγγύηση του δισεκατομμυριούχου Larry Ellison που συνοδεύει την προσφορά, σύμφωνα με άτομο με γνώση του θέματος που επικαλείται το Reuters.

Η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί, ωστόσο το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros πρόκειται να συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε η ίδια πηγή υπό καθεστώς ανωνυμίας, λόγω της ευαισθησίας των εσωτερικών συζητήσεων. Οι εταιρείες Warner Bros και Paramount αρνήθηκαν να σχολιάσουν τη στάση του συμβουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNBC. Η απόφαση αυτή ενδέχεται να διατηρήσει τη Warner Bros σε μια εναλλακτική συμφωνία με τη Netflix, η οποία περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές, παρά τις προσπάθειες της Paramount να βελτιώσει την πρότασή της.

Ο Ellison, του οποίου ο γιος David είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paramount, παρείχε προσωπική εγγύηση για το μετοχικό κεφάλαιο, που στηρίζει την προσφορά, επιχειρώντας να κατευνάσει τις αμφιβολίες που είχαν προκύψει με την προηγούμενη πρόταση. Η εταιρεία δεν αύξησε την προσφορά των 30 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, αλλά αύξησε το αντίστροφο τέλος ακύρωσης της συμφωνίας, ώστε να αντιστοιχεί σε εκείνο της Netflix και επέκτεινε την προθεσμία υποβολής προσφορών.

Αν και η πρόταση της Netflix, ύψους 82,7 δισ. δολαρίων, είναι χαμηλότερη σε ονομαστική αξία, οι αναλυτές επισημαίνουν, ότι διαθέτει πιο ξεκάθαρη χρηματοδοτική δομή και μειωμένους κινδύνους υλοποίησης. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Warner Bros θα υποχρεωθεί να καταβάλει τέλος αποχώρησης 2,8 δισ. δολαρίων, εάν αποσυρθεί από τη συμφωνία με τη Netflix.

Ο επενδυτής Harris Oakmark, πέμπτος μεγαλύτερος μέτοχος της Warner Bros με 96 εκατομμύρια μετοχές, δήλωσε ότι η αναθεωρημένη πρόταση της Paramount δεν ήταν «επαρκής» και ότι δεν καλύπτει το ποσό του τέλους αποχώρησης.

Αντιπαράθεση για τα εμπόδια και τις προοπτικές της συγχώνευσης

Η Paramount υποστηρίζει, ότι η προσφορά της θα αντιμετωπίσει λιγότερα ρυθμιστικά εμπόδια. Η συγχώνευση Paramount–Warner Bros θα δημιουργούσε ένα στούντιο μεγαλύτερο από τη Disney και θα ένωνε δύο κορυφαίους τηλεοπτικούς ομίλους.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros είχε προηγουμένως καλέσει τους μετόχους να απορρίψουν την αρχική πρόταση των 108,4 δισ. δολαρίων, επικαλούμενο ανησυχίες για τη χρηματοδοτική ασφάλεια και την απουσία πλήρους εγγύησης από την οικογένεια Ellison. Η Paramount επιμένει, ότι η προσφορά της είναι πιο ανθεκτική στις διακυμάνσεις της αγοράς, σε σχέση με την πρόταση της Netflix, της οποίας η αξία εξαρτάται από την τιμή της μετοχής της πλατφόρμας.

Παράλληλα, βουλευτές και από τα δύο κόμματα στις ΗΠΑ έχουν εκφράσει ανησυχίες για περαιτέρω συγκέντρωση ισχύος στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump έχει δηλώσει, ότι σκοπεύει να παρέμβει στη μεγάλη αυτή εξαγορά.