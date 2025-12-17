Η Warner Bros Discovery απέρριψε την εχθρική προσφορά εξαγοράς ύψους 108,4 δισ. δολαρίων από την Paramount Skydance, κρίνοντας ότι δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις χρηματοδότησης. Η απόφαση ελήφθη την Τετάρτη, σύμφωνα με επιστολή του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους, που δημοσιοποιήθηκε σε κανονιστική κατάθεση.

Στην επιστολή, το διοικητικό συμβούλιο κατηγόρησε την Paramount ότι «εξακολουθούσε να παραπλανά» τους μετόχους της Warner Bros σχετικά με την εγγύηση της προσφοράς των 30 δολαρίων ανά μετοχή. Όπως σημειώθηκε, η πρόταση δεν ήταν πλήρως «υποστηριζόμενη» από την οικογένεια Ellison, με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο Larry Ellison της Oracle. «Δεν ισχύει και δεν ίσχυσε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά το διοικητικό συμβούλιο, επισημαίνοντας ότι η πρόταση ενείχε «πολλούς και σημαντικούς κινδύνους» και ήταν «κατώτερη» από τη συμφωνία συγχώνευσης με τη Netflix.

Η προσφορά της Netflix, ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, αφορά τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Warner Bros, τη βιβλιοθήκη της και την υπηρεσία streaming HBO Max. Πρόκειται για δεσμευτική συμφωνία χωρίς ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότησης μέσω μετοχικού κεφαλαίου και με ισχυρές δεσμεύσεις χρέους. Αντίθετα, η Paramount υποστήριξε ότι έχει εξασφαλίσει «απόλυτα ασφαλή χρηματοδότηση» ύψους 95 δισ. δολαρίων, συνδυάζοντας ίδια κεφάλαια από την οικογένεια Ellison και την RedBird Capital με δανειακές δεσμεύσεις από μεγάλες τράπεζες.

Αμφισβήτηση της χρηματοδότησης Ellison

Η Warner Bros Discovery αντέκρουσε ότι η πιο πρόσφατη πρόταση της Paramount βασίζεται σε δέσμευση μετοχικού κεφαλαίου «για την οποία δεν υπάρχει καμία δέσμευση από την οικογένεια Ellison», αλλά σε ένα «άγνωστο και αδιαφανές» καταπίστευμα, το Lawrence J. Ellison Revocable Trust. Το διοικητικό συμβούλιο υπογράμμισε ότι τα περιουσιακά στοιχεία του καταπιστεύματος δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και μπορεί να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή.

«Ένα ανακλητό καταπίστευμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια εξασφαλισμένη δέσμευση από έναν μέτοχο με ελέγχουσα συμμετοχή», σημειώθηκε στην επιστολή. Η Warner Bros κατηγόρησε επίσης την Paramount ότι υπερβάλλει για τη χρηματοδοτική της επάρκεια, ενώ η ίδια η Paramount απάντησε πως είναι «παράλογο» να υπονοείται ότι δεν είναι «καλή για τα χρήματα».

Ερωτήματα για την πιστοληπτική ικανότητα της Paramount

Η Warner Bros επισήμανε ότι η δομή της προσφοράς της Paramount είναι περίπλοκη, με επτά επιμέρους τμήματα και μόλις 32% κάλυψη ιδίων κεφαλαίων από το καταπίστευμα Ellison, το οποίο μπορεί να αποσύρει τα περιουσιακά του στοιχεία. Προειδοποίησε ότι τα επίπεδα χρέους μετά τη συγχώνευση θα ήταν «επικίνδυνα».

Σε αντίθεση, η Netflix διαθέτει κεφαλαιοποίηση άνω των 400 δισ. δολαρίων και επενδυτική βαθμίδα πιστοληπτικής ικανότητας. Η Paramount, με κεφαλαιοποίηση περίπου 15 δισ. δολαρίων, έχει αξιολόγηση «ένα βαθμό πάνω από το σκουπίδι», σύμφωνα με τη Warner Bros. Εάν ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο δείκτης χρέους της θα φθάσει 6,8 φορές το λειτουργικό εισόδημα, «χωρίς ουσιαστικά καμία ελεύθερη ταμειακή ροή».

«Φιλόδοξες» συνέργειες και φόβοι για θέσεις εργασίας

Η Warner Bros αμφισβήτησε επίσης τα σχέδια της Paramount για «συνέργειες» 9 δισ. δολαρίων, χαρακτηρίζοντάς τα «φιλόδοξα» και προειδοποιώντας ότι θα οδηγήσουν σε νέες απώλειες θέσεων εργασίας, «κάνοντας το Χόλιγουντ πιο αδύναμο, όχι πιο ισχυρό».

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros απέρριψε τις κατηγορίες της Paramount περί αδικίας, τονίζοντας ότι πραγματοποιήθηκαν «δεκάδες» συναντήσεις και επικοινωνίες με στελέχη των δύο πλευρών, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών επαφών μεταξύ των CEO David Zaslav και David Ellison.

Ρυθμιστικές εγκρίσεις και τελικό συμπέρασμα

Η Paramount δήλωσε ότι έχει ήδη υποβάλει αιτήσεις για κανονιστική έγκριση στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Η Warner Bros ανέφερε ότι έλαβε υπόψη τους κανονιστικούς κινδύνους και θεωρεί πως τόσο η συμφωνία με τη Netflix όσο και εκείνη με την Paramount θα λάβουν τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Η Netflix, πάντως, προσέφερε υψηλότερο τέλος διακοπής ύψους 5,8 δισ. δολαρίων, έναντι 5 δισ. της Paramount. Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros χαρακτήρισε την πρόταση της Paramount «ψευδαισθητική» και «με αβάσιμο βαθμό κινδύνου», υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.