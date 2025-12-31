Η JLO έδωσε την τελευταία μέρα του χρόνου ένα show που έγινε viral στα social media και παρόλο που δεν ήμασταν εκεί- δυστυχώς- νιώσαμε και εμείς πως είμαστε στο Las Vegas, καθώς κυκλοφόρησαν πολλά βίντεο από διαφορετικά τραγούδια και εμφανίσεις στα social media.

Πολλά διαφορετικά outfits, το ένα πιο hot από το άλλο, ένα μουσικοχορευτικό show, πολλές επιτυχίες όπως το I Ain’t Your Mama, το On The Floor αλλά και το Crazy In Love, σε διαφορετικές εκτελέσεις, αλλά και μια διάθεση να μιλήσει.

Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε σε όλους τους haters-επικριτές που μιλάνε για την ηλικία της και το πως κάνει performing με αποκαλυπτικά outfits. Μια ατάκα της αρκεί και γι’αυτό και έγινε viral:

Αν είχατε και εσείς αυτό το σώμα, θα ήσασταν και εσείς γυμνοί.

Τι να πεις για την Jlo και γιατί να πεις; Έχει το performing ηλικία;

Η ίδια ξεκίνησε τα show της, μετά από καλοκαιρινή περιοδεία μάλιστα, και θα συνεχίσει ως τον Μάρτιο του 2026 ενώ στην εφημερίδα Guardians το show της χαρακτηρίστηκε ως “δύο ώρες ψυχαγωγίας υψηλής έντασης”.

Εμείς πως θα είμαστε στην ηλικία της;

Aν συνεχίσουμε να hate-άρουμε έτσι σίγουρα θα μεγαλώσουμε πριν την ώρα μας.