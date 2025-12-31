Χιόνια, παγετός και έντονο κρύο θα συνοδεύσουν την Πρωτοχρονιά, καθώς το σκηνικό του καιρού αναμένεται άκρως χειμωνιάτικο τόσο την Παραμονή όσο και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις μιλούν για χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές της Αττικής.

Πολλές περιοχές της χώρας θα υποδεχθούν το 2026 με νιφάδες χιονιού, που σε ορισμένα σημεία θα δημιουργήσουν λευκό τοπίο, ενώ αλλού θα περιοριστούν σε παροδικά φαινόμενα. Η διάρκεια των φαινομένων δεν αναμένεται να είναι μεγάλη, τόσο την Παραμονή όσο και την Πρωτοχρονιά.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), στα βόρεια προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και τοπικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Στα νότια θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με παρόμοια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 5 με 7 βαθμούς στα βόρεια και τους 10 με 12 στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες, ισχυρός κατά τόπους στα βόρεια.

Η πρόγνωση για την Πρωτοχρονιά

Την Πέμπτη, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται παροδικές χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι, 3 έως 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή, χωρίς αξιόλογες μεταβολές. Παγετός θα συνεχίσει να σημειώνεται στα ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια.

Προβλέψεις μετεωρολόγων: Από τον Τσατραφύλλια στον Κολυδά

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε ότι σε ορισμένες περιοχές οι νιφάδες χιονιού ενδέχεται να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα. Όπως σημείωσε, οι χιονοπτώσεις δεν θα έχουν μεγάλη ένταση, με περισσότερα φαινόμενα στην Εύβοια και στα ορεινά.

Στην Καβάλα, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη δεν αποκλείεται να χιονίσει ακόμη και στα παραθαλάσσια τμήματα, ενώ στην Αττική αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και πιθανώς χαμηλότερα, μετά το ρεβεγιόν.

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς επισήμανε ότι, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του μοντέλου ECMWF, η διάρκεια των φαινομένων θα είναι σύντομη. Όπως εξήγησε, η διάταξη του καιρού αφορά μια «καθαρή χειμερινή κατάσταση» χωρίς βαθύ χαμηλό, όπου το Αιγαίο και η Κρήτη θα επηρεαστούν περισσότερο.

Οι βροχές και οι παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, ενώ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν γρήγορα μετά το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς.

Ψυχρή εισβολή την Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Αθήνα 2-9 °C

Θεσσαλονίκη -1..3°C

Καστοριά -5..1°C

Τρίκαλα -2..3°C

Καλάβρυτα -2..5°C

Ασθενείς χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα

Ανατολ. Θεσσαλία (Πήλιο) > 400 μ.

Κεντρική-ανατολ. Στερεά > 500 μ.

Εύβοια (Δίρφη) > 500 μ.

Βορειοανατολική Πελοπόννησος > 700 μ.

Βελτίωση του καιρού το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και δεν αναμένονται προβλήματα. Πιθανές χιονοπτώσεις προβλέπονται στο Βόρειο Αιγαίο, τη Θάσο και τις Βόρειες Σποράδες.

Στην Αττική, ενδέχεται να χιονίσει σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, κυρίως από τον Άγιο Στέφανο και βορειότερα, χωρίς ωστόσο να αναμένονται σοβαρές επιπτώσεις.

Η Πρωτοχρονιά θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές βροχές, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας και γενικευμένη καλοκαιρία.

Όπως επισημαίνει η Νικολέτα Ζιακοπούλου, το θερμόμετρο ενδέχεται να αγγίξει τους 20 βαθμούς, μια εντυπωσιακή μεταβολή σε σχέση με τις πολικές θερμοκρασίες έως και -15 βαθμούς που θα καταγραφούν το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς στα βόρεια.