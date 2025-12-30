Ισως η ψυχρότερη μέρα του 2025 σε πολλές περιοχές της χώρας και δη στην Αττική μπορεί να είναι η Παραμονή της Πρωτοχρονιάς καθώς ο καιρός θα παρουσιάσει σοβαρότατη επιδείνωση.

Όχι μόνο γιατί το θερμόμετρο θα κατρακυλήσει στους μηδέν βαθμούς (και το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς στους – 15 βαθμούς στις ορεινές περιοχές) αλλά και επειδή αυτή η ραγδαία μεταβολή θα συντελεστεί σε ταχύτατο χρονικό διάστημα.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αρχικά για τον πιο πυκνοκατοικημένο νομό της χώρας – κάνουν λόγο για τσουχτερό κρύο όπου στη διάρκεια της μέρας η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από τους δύο βαθμούς και θα φτάσει τους 9 ενώ σε κάποιες περιοχές του νομού θα πέσει χιονόνερο.

Στη συνέχεια όμως, όπως ανέφερε και η μετωρολόγος Χριστίνα Ρήγου, η μέγιστη θερμοκρασιακή τιμή θα υποχωρήσει και μετά τις πρώτες ώρες του νέου έτους θα να πέσει κάτω από το μηδέν καθώς θα επικρατούν βοριάδες με ένταση ακόμη και 7 μποφόρ.

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι στα βόρεια προάστια και στις κορυφές της Πεντέλης, της Πάρνηθας, και του Υμηττού, θα χιονίσει.

Οι χιονοπτώσεις εκτιμάται ότι θα είναι ήπιες και δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο Νικολέτα Ζιακοπούλου, ψυχρή εισβολή θα είναι σύντομη αλλά εντυπωσιακή και απότομη. «Θα φέρει και λίγες επιλεκτικές χιονοπτώσεις», εξηγεί, ενώ τονίζει ότι ήδη ο βοριάς έχει αρχίσει να εδραιώνεται στη Βόρεια Ελλάδα και αύριο θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, φέρνοντας ψύχος και ολικό παγετό στα βόρεια.

Στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται λίγες καταιγίδες μέχρι αύριο το πρωί.

Όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, «θα έχουμε λοιπόν κάποιες λίγες και επιλεκτικές χιονοπτώσεις αύριο, παραμονή Πρωτοχρονιάς. Κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές σε Εύβοια, Πελοπόννησο και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας».

Η μετεωρολόγος σημειώνει ότι τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και δεν αναμένονται προβλήματα: «Δεν αποκλείεται να χιονίσει για λίγο και σε νησιά μας, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Θάσο για παράδειγμα, στις Βόρειες Σποράδες».

Ειδικό ενδιαφέρον υπάρχει για την Αττική: «Θα έχουμε χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Αττικής. Θα έλεγα ουσιαστικά από τον Άγιο Στέφανο, ίσως και βορειότερα. Κάποιες νιφάδες, όχι για προβλήματα όμως».

Η Πρωτοχρονιά αναμένεται με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με λίγα υπολείμματα βροχής, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας και λιακάδα. «Θα φτάσουμε και στους 20 βαθμούς. Τεράστια διαφορά από τους – 15 που θα έχουμε το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς στα βόρεια».

