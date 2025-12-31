Ο Λιούις Χάμιλτον θα αποσυρθεί από την F1 στο τέλος της σεζόν του 2026 εάν η Ferrari δεν καταφέρει να προσφέρει ένα ανταγωνιστικό αυτοκίνητο, σύμφωνα με τον Γκίντερ Στάινερ.

Ο πρώην επικεφαλής της ομάδας Haas πιστεύει ότι ο Βρετανός οδηγός δεν θα θέλει να «ξαναπεράσει κάτι τέτοιο» αν η Scuderia δεν μπορέσει να διορθώσει τα λάθη της σεζόν που μόλις ξεκίνησε.

Φτάνοντας στο Μαρανέλο με ένα κύμα αισιοδοξίας και προσμονής, η συνεργασία του επτά φορές πρωταθλητή οδηγών της F1 με την εμβληματική ιταλική ομάδα δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Ο 41χρονος έδειχνε καθόλη τη διάρκεια της σεζόν τη δυσαρκεια του, όταν μιλούσε στα μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, ο Στάινερ εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο 105 φορές νικητής των γκραν πρι μπορεί να ανακτήσει τη φόρμα του. Πιστεύει όμως ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το αν η Ferrari θα του παραδώσει ένα αυτοκίνητο που να ταιριάζει με τις δυνατότητές του.

«Πιστεύω ότι αν η Ferrari έχει ένα καλό αυτοκίνητο την επόμενη σεζόν, είναι πιθανό ο Χάμιλτον να επανέλθει», δήλωσε ο Ιταλός στο Sport Krone όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Hamilton θα μπορούσε να ανατρέψει την κατάσταση.

Ο Hamilton συγκαταλέγεται στους πιο ακριβοπληρωμένους οδηγούς της Formula 1. Αμείβεται με περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν στην Ferrari, ποσό που τον κατατάσσει δεύτερο πίσω από τον Max Verstappen, ο οποίος φέρεται να κερδίζει περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ από την Red Bull.