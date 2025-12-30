Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Ιταλία κατά τη διάρκεια του Χριστουγεννιάτικου ρεβεγιόν. Η 50χρονη Αντονέλα ντι Ιέλσι και η 15χρονη κόρη της Σάρα ντι Βίτα κατέληξαν με διαφορά λίγων ωρών στο νοσοκομείο Cardarelli στη νότια Ιταλία.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν υποψίες για τροφική δηλητηρίαση μετά από γεύμα που κατανάλωσε η οικογένεια στις 23 Δεκεμβρίου. Το μενού περιλάμβανε μανιτάρια, ψάρια και θαλασσινά, μεταξύ αυτών και μύδια.

Η μητέρα και η κόρη παρουσίασαν ναυτία και έντονο κοιλιακό άλγος τις ημέρες μετά το γεύμα, με αποτέλεσμα να εισαχθούν στο νοσοκομείο. Η 15χρονη Σάρα κατέληξε στις 22:30 το Σάββατο, ενώ η μητέρα της ακολούθησε το πρωί της Κυριακής.

Ο πατέρας και σύζυγος, Τζιάνι, μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Spallanzani στη Ρώμη. Μητέρα και κόρη είχαν επισκεφθεί άλλες δύο φορές το νοσοκομείο στις 25 και 26 Δεκεμβρίου πριν επιστρέψουν το Σάββατο με πιο έντονα συμπτώματα.

Η μοναδική που σώθηκε ήταν η δεύτερη κόρη της οικογένειας, 18 ετών, η οποία εκτιμάται ότι δεν συμμετείχε στο μοιραίο δείπνο.