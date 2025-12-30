Η Νέα Υόρκη προετοιμάζεται για την εντυπωσιακή πρωτοχρονιάτικη φιέστα στην Times Square, με τους διοργανωτές να πραγματοποιούν την τελική πρόβα πριν από τη μεγάλη βραδιά.

Οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης ρίχνουν κομφετί, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλα θα είναι έτοιμα για τη φαντασμαγορική αλλαγή του χρόνου στο κέντρο του Μανχάταν.

Κάθε χρόνο, σχεδόν ένα εκατομμύριο Νεοϋορκέζοι και επισκέπτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται στην Times Square για να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της υποδοχής του νέου έτους.

Βραζιλία

Στη Βραζιλία, εκατοντάδες πιστοί κατακλύζουν την παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, συμμετέχοντας σε ένα τελετουργικό αφιερωμένο στη Θεά της Θάλασσας. Πολλοί πέφτουν στο νερό, προσευχόμενοι για υγεία και ευημερία τη νέα χρονιά.

Η τελετή συνοδεύεται από μουσική και χορό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα χαράς και πνευματικότητας.

Περού

Στη Λίμα του Περού, ομάδα Σαμάνων συγκεντρώθηκε στην παραλία για μια τελετή προβλέψεων ενόψει του νέου έτους.

Κρατώντας φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών, οι Σαμάνοι επιχείρησαν να προβλέψουν τις εξελίξεις του 2025. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τερματιστεί έως το 2026, ενώ η ηγέτιδα της περουβιανής αντιπολίτευσης Keiko Fujimori αναμένεται να αναλάβει την εξουσία μέσα στη νέα χρονιά.