Η υγρασία στο σπίτι δεν εμφανίζεται πάντα με έντονα σημάδια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, λειτουργεί αθόρυβα. Επηρεάζει την ποιότητα του αέρα, τη θερμοκρασία των δωματίων και γενικά την καθημερινότητά σου. Βλέπεις πάντα θολά τα τζάμια; Μήπως το στέγνωμα των ρούχων αργεί πολύ; Ίσως γενικά αισθάνεσαι κάτι βαρύ στον αέρα; Τα σημάδια πλέον είναι φανερά. Ο αφυγραντήρας είναι η πρακτική και έξυπνη λύση που χρειάζεσαι για να επαναφέρεις το κλίμα του σπιτιού σε υγιή επίπεδα.

Όταν η υγρασία δεν φαίνεται, αλλά βγάζει προβλήματα

Η υγρασία όπως είπαμε είναι ύπουλη. Δεν έρχεται σαν μια βλάβη. Έρχεται σιγά σιγά μέχρι που καθίσταται κανονικότητα. Εσύ προσπαθείς κάπως να την αντιμετωπίσεις. Ανεβάζεις λίγο πιο ψηλά τη θέρμανση. Ανοίγεις λίγο το παράθυρο μήπως και καθαρίσει ο αέρας. Ψεκάζεις μ’ ένα αρωματικό χώρου. Εάν δεις αυτές τις μικρές μαυρίλες σε γωνίες ή πίσω από έπιπλα τότε οπωσδήποτε έχεις σοβαρό πρόβλημα με την υγρασία.

Το θέμα εδώ είναι ότι όσο το αφήνεις, τόσο η υγρασία απλώνεται. Στο σπίτι και στην καθημερινότητά σου. Και μαζί της, έρχεται η μούχλα, τα ακάρεα, η φθορά σε τοίχους και έπιπλα, αλλά και μια αίσθηση δυσφορίας που δεν φεύγει εύκολα.

Ο αφυγραντήρας δεν είναι κάτι έξτρα

Ο αφυγραντήρας δεν κάνει απλά τον χώρο πιο στεγνό. Ουσιαστικά ρυθμίζει την ατμόσφαιρα στα σωστά της επίπεδα. Τραβάει την επιπλέον υγρασία από τον αέρα και σε βοηθά να έχεις πιο ελαφριά αίσθηση, πιο καθαρή αναπνοή, πιο άνετη θερμοκρασία.

Και αυτό φαίνεται παντού. Στα τζάμια που σταματούν να θολώνουν. Στα ρούχα που στεγνώνουν πιο ανθρώπινα. Στον ύπνο που γίνεται πιο ήρεμος. Στη θέρμανση που δεν χρειάζεται να δουλεύει στο φουλ για να νιώσεις ζέστη. Αν μένεις σε ισόγειο,ή σε περιοχή με υγρασία, αν στεγνώνεις ρούχα μέσα ή αν έχεις δωμάτια που δεν αερίζονται ποτέ αρκετά, τότε ο αφυγραντήρας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη.

Γιατί αξίζει να επενδύσεις τώρα

Το τώρα έχει σημασία, γιατί η υγρασία δεν περιμένει. Όταν τη βλέπεις, έχει ήδη εγκατασταθεί. Κι όταν αρχίζει να σε επηρεάζει στην καθημερινότητα, θέλεις λύση που δουλεύει σταθερά, όχι κάτι προσωρινό. Ένας αφυγραντήρας σε βοηθάει να αποκτήσεις άμεσα:

υγιεινή ατμόσφαιρα

σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας στο σπίτι

προστασία στο σπίτι και στα έπιπλα

Υγιεινή ατμόσφαιρα, χωρίς βάρος στον αέρα

Η πολλή υγρασία κάνει το σπίτι να μοιάζει σαν να μην αναπνέει. Και όταν ο αέρας είναι βαρύς, δεν είναι απλά θέμα αίσθησης. Ευνοείται η ανάπτυξη μούχλας, μυκήτων και ακάρεων. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα υγείας, ειδικά αν υπάρχουν αλλεργίες, ευαισθησίες ή παιδιά στο σπίτι.

Με έναν αφυγραντήρα, μειώνεις τις πιθανότητες να βγει η μούχλα στους τοίχους και τα ταβάνια. Βοηθάς την αναπνοή σου να είναι πιο άνετη, ειδικά το βράδυ. Κάνεις το υπνοδωμάτιο πιο ξεκούραστο. Και ναι, πολλές φορές ο ύπνος βελτιώνεται χωρίς καν να το καταλάβεις αμέσως.

Άνετο σπίτι σημαίνει και πιο ζεστό σπίτι

Εδώ είναι το σημείο που δεν σκέφτονται πολλοί. Η υγρασία κάνει το κρύο να φαίνεται πιο έντονο. Δηλαδή μπορεί η θερμοκρασία να είναι σωστή, αλλά εσύ να κρυώνεις.

Όταν ρυθμίζεις την υγρασία, η αίσθηση της θερμοκρασίας γίνεται πιο φυσική. Το σπίτι ζεσταίνεται πιο γρήγορα, η ζέστη κρατάει καλύτερα και δεν χρειάζεται να την ανεβάζεις συνέχεια για να νιώσεις καλύτερα.

Προστασία του σπιτιού και των πραγμάτων σου

Η υγρασία δεν μένει στον αέρα. Κάθεται σε τοίχους. Περνάει σε ξύλα. Μπαίνει σε ντουλάπες. Και σιγά σιγά αφήνει το αποτύπωμά της. Αν έχεις έπιπλα που φουσκώνουν, πατώματα που αλλάζουν, τοίχους που λεκιάζουν ή ντουλάπες που μυρίζουν κλεισούρα, τότε ξέρεις ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Ένας αφυγραντήρας λειτουργεί προληπτικά. Σε γλιτώνει από φθορές που δεν φαίνονται από την πρώτη εβδομάδα, αλλά κοστίζουν όταν τις αφήσεις μήνες.

Πώς διαλέγεις τον σωστό αφυγραντήρα

Το ζητούμενο δεν είναι να πάρεις τον πρώτο αφυγραντήρα που θα βρεις μπροστά σου. Είναι να πάρεις τον αφυγραντήρα που ταιριάζει στον χώρο σου. Γιατί αλλιώς είτε θα υπολειτουργεί είτε θα δουλεύει χωρίς να σε καλύπτει όπως πρέπει.

Πριν πατήσεις το προσθήκη στο καλάθι, κάτσε και σκέψου πού θα τον βάλεις. Σε ένα υπνοδωμάτιο; Σε σαλόνι; Σε χώρο που στεγνώνεις ρούχα; Αν ο χώρος είναι μικρός και κλειστός, συνήθως χρειάζεσαι κάτι πιο μικρό. Αν έχεις ενιαίο χώρο ή έντονη υγρασία, τότε χρειάζεσαι πιο δυνατή απόδοση. Έπειτα, οφείλεις να δώσεις βάση σε τρία πράγματα που κάνουν καθημερινή διαφορά.

Ενεργειακή απόδοση

Ο αφυγραντήρας είναι συσκευή που συχνά δουλεύει πολλές ώρες. Άρα, θες να αποδίδει χωρίς να σε βαραίνει στην κατανάλωση. Κοίτα πάντα την αποδοτικότητα, γιατί σε βάθος χρόνου αυτή είναι που θα κάνει την αγορά σωστή.

Θόρυβος

Αν τον θέλεις για υπνοδωμάτιο ή για χώρους που κάθεσαι και χαλαρώνεις, ο θόρυβος παίζει ρόλο. Δεν θες να δουλεύει και να νιώθεις ότι έχεις μια μόνιμη βόμβα στο background. Θες να κάνει τη δουλειά του διακριτικά.

Λειτουργίες που βοηθούν στην πράξη

Υπάρχουν λειτουργίες που δεν είναι απλά έξτρα. Αντιθέτως, σου λύνουν τα χέρια. Για παράδειγμα, αν στεγνώνεις ρούχα μέσα στο σπίτι, μια λειτουργία που βοηθά στο στέγνωμα γίνεται η πραγματική αλλαγή.

Tips για σωστή χρήση που κάνουν διαφορά

Ο αφυγραντήρας αποδίδει καλύτερα όταν δουλεύει σωστά. Βάλ’ τον σε σημείο που αναπνέει. Και όχι στρυμωγμένο πίσω από έπιπλα. Όταν λειτουργεί, κράτα τα παράθυρα κλειστά, γιατί αλλιώς φέρνεις συνεχώς νέα υγρασία. Ρύθμισε την υγρασία σε ένα άνετο επίπεδο, ώστε να έχεις ισορροπία και όχι υπερβολές. Και μην ξεχνάς το πρακτικό κομμάτι. Άδειαζε το δοχείο ή φρόντισε για αποστράγγιση αν σε βολεύει. Καθάριζε το φίλτρο ανά τακτά διαστήματα. Μην ξεχνάς. Μικρές κινήσεις φέρνουν μεγάλη απόδοση.

Το συμπέρασμα είναι απλό. Αν το σκέφτεσαι, δεν το σκέφτεσαι τυχαία. Κάτι σου δείχνει το σπίτι σου. Ο αφυγραντήρας δεν είναι μόδα. Είναι λύση.

Καλές αγορές.