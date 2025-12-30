Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση θρίλερ στο Κολωνάκι, που αφορά τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου, φέρνει στο φως το MEGA, ρίχνοντας φως σε κρίσιμες πτυχές της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ενώ η μητέρα του καιγόταν μέσα στο σπίτι της, ο 60χρονος, που σήμερα απολογείται κατηγορούμενος για τη δολοφονία της, εγκατέλειψε το σημείο πριν ολοκληρωθεί η κατάσβεση της φωτιάς. Οι πυροσβέστες, έκπληκτοι, διαπίστωσαν ότι ο γιος της 87χρονης είχε εξαφανιστεί, παρότι ήταν ο μοναδικός στενός συγγενής της. Όταν ενημερώθηκε τηλεφωνικά να επιστρέψει, δικαιολόγησε την αποχώρησή του λέγοντας πως είχε ήδη αναγνωρίσει το πτώμα της μητέρας του.

Ωστόσο, οι πράξεις του προκάλεσαν αποτροπιασμό, καθώς, όπως προκύπτει, τη νεκρή γάτα της μητέρας του την πέταξε στα σκουπίδια, παρά τις δημόσιες αναρτήσεις του για την αγάπη του στα ζώα. Αρχικά είχε ισχυριστεί, ότι έφυγε για να πάρει αντικείμενα απαραίτητα για την ταφή της γάτας, αλλά στη συνέχεια αποκαλύφθηκε, ότι την είχε απορρίψει σε κάδο απορριμμάτων επί της οδού Λυκαβηττού.

Το «μοιραίο» λάθος με το κλειδί

Πριν κάνει πράξη το σχέδιο δολοφονίας, ο γιος της 87χρονης φαίνεται πως είχε προσπάθησε να δημιουργήσει άλλοθι με την παρουσία της νέας οικιακής βοηθού, που έπρεπε να παραλάβει εκείνη την ώρα από τον σταθμό Λαρίσης. «Εκείνες τις ημέρες ήμουν πολύ στεναχωρημένος. Εκείνη τη μέρα που γνωρίστηκα με τους αξιωματικούς, άντρες του ανακριτικού της Πυροσβεστικής, πίστευα ότι άμα είχα έρθει λίγο νωρίτερα, άμα δεν είχα σταματήσει στο σούπερ μάρκετ, άμα δεν είχα σταματήσει για τσιγάρα, δεν είχα σταματήσει να πάρω και την οικιακή βοηθό…», είχε αναφέρει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου.

Ωστόσο φαίνεται πως προδόθηκε από το «μοιραίο» λάθος που έκανε με το κλειδί του σπιτιού. Το είχε ήδη στην κατοχή του, γιατί είχε ξαναπάει στο σπίτι το πρωί εκείνης της ημέρας, κάτι που αρνείται σήμερα, αλλά την ημέρα της τραγωδίας το είχε αποκαλύψει στους πυροσβέστες, στους οποίους είπε: «Είχα πάει στη μητέρα μου την ημέρα του συμβάντος μεταξύ 10:00 και 11:00, για να της αφήσω ένα πακέτο τσιγάρα. Στις 17:15 ξαναπήγα στο σπίτι με τη νέα οικιακή βοηθό, που είχα παραλάβει προηγουμένως με το αυτοκίνητό μου».

Η φαρμακευτική αγωγή της 87χρονης

Θολό το τοπίο και ως προς τη φαρμακευτική αγωγή που δήθεν λάμβανε η 87χρονη. Ο γιος είπε στους αστυνομικούς, ότι η μητέρα του λάμβανε περιστασιακά χάπια για την κατάθλιψη, κάτι που διέψευσε και η σύντροφός του και η οικιακή βοηθός που θα πήγαινε για πρώτη φορά στο σπίτι και η γυναίκα που την πρόσεχε όλα αυτά τα χρόνια. «Πήγαινα τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα. Η 87χρονη δεν ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή και έπαιρνε μόνο κάποια παυσίπονα. Ο γιος της είπε ότι η μητέρα του έπαιρνε αντικαταθλιπτικά, αλλά εγώ δεν είχα διαπιστώσει κάτι τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα που πρόσεχε την 87χρονη.

Η πώληση του σπιτιού

Ο γιος με κάθε ευκαιρία επικοινωνούσε πως η μητέρα του ήταν απολύτως σύμφωνη με την πώληση του σπιτιού στο Κολωνάκι. «Το διαμέρισμά της το έβαλα προς πώληση κατόπιν δικής της προτροπής το 2018 και με τα χρήματα που θα παίρναμε, θα μετακομίζαμε» είχε πει. Γείτονες ωστόσο άκουγαν καβγάδες μεταξύ μητέρας και γιου, καθώς εκείνη του έλεγε να βρει μία σταθερή δουλειά και εκείνος την πίεζε να πουλήσει το σπίτι της. «Η 87χρονη δεν είχε βγει από το σπίτι της τα τελευταία τρία χρόνια. Η γυναίκα ήταν παραμελημένη και είχε συχνά προστριβές με τον γιο της. Όπως είχα καταλάβει, τσακωνόταν γιατί αυτός ήθελε να πουλήσει το σπίτι, ενώ εκείνη διαφωνούσε» είπε γείτονάς της.

Λίγο μετά ο 60χρονος αναίρεσε τα λεγόμενά του, λέγοντας πως εκείνος ήθελε να την πάει σε οίκο ευγηρίας, αλλά εκείνη δεν το επιθυμούσε και ήθελε να παραμείνει στο σπίτι της. «Είχαμε συζητήσει για να πάμε σε κάποιον οίκο, για να την προσέχουνε, αλλά δεν ήθελε με τίποτα, γιατί ήταν τετραπέρατη στα μυαλά της. Σαν νέος άνθρωπος» είπε χαρακτηριστικά.

«Τον είχα ακούσει να της μιλάει απότομα…»

Η μεσίτρια που είχε αναλάβει την πώληση του σπιτιού της Ελένης Παπαδοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή Live News, είπε: «Ήταν ένα ακίνητο, το οποίο εγώ το δούλευα παλιά από το 2017 μέχρι και πριν τον covid. Το είχαμε πολλοί μεσίτες. Ένα ακίνητο το οποίο ήταν αξιόλογο σαν σημείο, αλλά ήθελε πλήρη ανακαίνιση. Η τιμή που είχε ξεκινήσει ήταν τα 620.000 – 640.000 και μετά άρχισε και ανέβαινε. Το είχα δείξει σε τουλάχιστον 8-9 άτομα. Πάντα, πάντα μια ημέρα νωρίτερα (σ.σ. κλείναμε) ραντεβού. Πάντα ερχόταν αυτός στα ραντεβού. Δεν μου άνοιξε ποτέ η μητέρα του. Πάντα ήταν παρών ο ίδιος», ανέφερε αρχικά.

Για την σχέση του 60χρονου με την μητέρα του είπε: «Ναι πάρα πολλές φορές την είχα εντοπίσει στον χώρο. Εγώ της μιλούσα κιόλας. Εγώ την έβλεπα συνέχεια και καθόταν στο γραφείο του συγχωρεμένου του μπαμπά του. Ήταν μια πολλή ήσυχη γυναίκα, ευγενική, κάπνιζε και καθότανε σε ένα σημείο, της έλεγα “γειά σας”, μου έλεγε “γεια σας, ευχαριστώ”. Ευγενέστατη γυναίκα. (σ.σ. Ο (γιος) λίγο aggressive τύπος, ήταν άνθρωπος που δεν μπορούσες να τον πλησιάσεις. Μια φορά τον είχα ακούσει από τις σκάλες, μίλαγε λίγο απότομα. Άκουγα ας πούμε, ότι της μίλαγε απότομα. Οι συνομιλίες τους ήταν απότομες και δεν σας κρύβω, ότι ντράπηκα γιατί είχα κόσμο από πίσω».

Το αναμμένο τσιγάρο και η… ασφυξία

Ο 60χρονος επέμενε στην εκδοχή του τσιγάρου από την πρώτη στιγμή. Αυτό έλεγε στους πυροσβέστες, αυτό έλεγε και στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», λέγοντας μάλιστα πως έχει στα χέρια του και το πόρισμα της Πυροσβεστικής που μιλά για τσιγάρο, πόρισμα που δεν υπήρχε. Στον ξάδελφο του ωστόσο αποκάλυψε κάτι άλλο. Δεν του είπε ότι η μητέρα του κάηκε στη φωτιά, αλλά πέθανε από ασφυξία: «Την ημέρα του συμβάντος, με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου (γιος της 87χρονης) για να μου πει ότι η μητέρα του πέθανε από ασφυξία» είπε ο ξάδελφος του 60χρονου.

Όπως αποκαλύφθηκε 4 χρόνια μετά, πρώτα φέρεται να την νάρκωσε, να της έκλεισε το στόμα και τη μύτη και ούσα αναίσθητη να την περιέλουσε με βενζίνη και να την πυρπόλησε.

Η κλήση στην Πυροσβεστική για διευκρινίσεις

Από τα μέσα του καλοκαιριού φέτος, το τμήμα Ανθρωποκτονιών είχε υπό στενή παρακολούθηση τον 60χρονο. Όταν στα μέσα Οκτώβρη βγήκε η αποκάλυψη στο «Φως στο Τούνελ», ότι οι πυροσβέστες αισθάνθηκαν έντονη οσμή βενζίνης στον χώρο, κάτι που ο ίδιος αρνιόταν κατηγορηματικά, δεν κρατήθηκε και φανερά ανήσυχος κάλεσε μόνος του την Πυροσβεστική, για να εξηγήσει την περίεργη οσμή. Τα ευρήματα αποκάλυψαν τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ στο διαμέρισμα της Λυκαβηττού. Ένα έγκλημα που έμεινε ατιμώρητο για σχεδόν 4 χρόνια, με τη Δικαιοσύνη να αποφασίζει για την τύχη του ενόχου.