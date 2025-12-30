Η υπόθεση της δολοφονίας της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι, που αρχικά θεωρήθηκε ατύχημα, αποκαλύφθηκε εκ νέου μέσα από την επίμονη έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ». Η γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της, το οποίο είχε μετατραπεί σε παγίδα θανάτου, ενώ η έρευνα έδειξε ότι δράστης ήταν ο ίδιος της ο γιος.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή του MEGA, ο φάκελος της υπόθεσης άνοιξε ξανά, οδηγώντας τις αρχές στην αποκάλυψη της αλήθειας. Η Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, δεν έχασε τη ζωή της από ατύχημα, όπως είχε αρχικά θεωρηθεί, αλλά από εγκληματική ενέργεια.

Ο 60χρονος γιος της, γνωστός στη γειτονιά ως «ο γιος της αρχόντισσας του Κολωνακίου», κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση και εμπρησμό. Οδηγείται ενώπιον ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις συνθήκες του αποτρόπαιου εγκλήματος.

Σοκ προκαλεί ο τρόπος που ο ίδιος περιέγραφε το περιστατικό στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», μιλώντας για τις φλόγες και τη στιγμή που, όπως έλεγε, άνοιξε την πόρτα και αντίκρισε νεκρή τη μητέρα του. Οι περιγραφές του, όπως αποδείχθηκε, έκρυβαν μια διαφορετική αλήθεια.

Ύποπτες κινήσεις πριν τη σύλληψη

Μόλις μία ημέρα πριν τη σύλληψή του στον Άγιο Στέφανο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, κάτοικοι της περιοχής παρατήρησαν περίεργη δραστηριότητα στο σπίτι όπου ζούσε με τη σύντροφό του. Ο 60χρονος κρατούσε ένα σφυρί, έσπαζε πλάκες και έσκαβε στην αυλή με ένταση που προκάλεσε ανησυχία στη γειτονιά.

Οι ήχοι των χτυπημάτων αντηχούσαν, ενώ κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς έκανε ή τι προσπαθούσε να αποκρύψει. Οι κινήσεις του έμοιαζαν απεγνωσμένες, λίγες ώρες πριν οι αστυνομικοί του περάσουν χειροπέδες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κατηγορούμενος δεν παρέστη καν στην κηδεία της μητέρας του στην Αλεξανδρούπολη, επικαλούμενος λόγους υγείας λόγω Covid. Την ταφή ανέλαβε συγγενικό πρόσωπο.

Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει απόψε στις 23:10 με ένα έκτακτο επεισόδιο του «Φως στο Τούνελ», αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία και μαρτυρίες που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση που συγκλονίζει το πανελλήνιο.