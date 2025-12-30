Σε επιφυλακή τίθεται ο Δήμος Αθηναίων, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται τα επόμενα 24ωρα στην πόλη.

Από σήμερα, μέχρι νεωτέρας, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα με σκοπό την προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας.

Συγκεκριμένα:

Ανοίγει η Λέσχη Φιλίας του Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, τηλ. 2102012334) ως θερμαινόμενος χώρος, παρέχοντας ασφαλή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, σνακ, είδη ρουχισμού και κουβέρτες.

Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Επί 24ώρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210- 5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email kyadastreetwork@athens.gr.

Αναφορές για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Η πρόγνωση του καιρού

Με τσουχτερό κρύο αλλά και τοπικές χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, θα γίνει η αλλαγή του χρόνου, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Αν και ο καιρός δεν αναμένεται χαρακτηριστεί από ακραία φαινόμενα, το κρύο, ο παγετός και οι κατά τόπους χιονοπτώσεις απαιτούν αυξημένη προσοχή, ειδικά για τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Από σήμερα το βράδυ, η χώρα εισέρχεται σε φάση έντονου ψύχους. Η ενίσχυση των βοριάδων, η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ο παγετός, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, συνθέτουν το σκηνικό των επόμενων ημερών.