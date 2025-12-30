Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σήμερα, 30 Δεκεμβρίου 2025, πιστώνεται στους λογαριασμούς 108 δικαιούχων του προγράμματος «Πράσινα Ταξί» το ποσό των 2.062.219,15 ευρώ. Η πίστωση αφορά την 7η απόφαση έγκρισης και καλύπτει την επιδότηση 101 ηλεκτρικών ταξί μηδενικών ρύπων.

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, έχουν καταβληθεί συνολικά ενισχύσεις ύψους 3.256.297,43 ευρώ για την αγορά 158 ηλεκτρικών ταξί. Το πρόγραμμα στοχεύει στη σταδιακή αντικατάσταση του στόλου με οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, προγραμματίζεται η επανεκκίνηση του προγράμματος στις αρχές του 2026. Οι νέοι δικαιούχοι θα είναι επαγγελματίες οδηγοί που θα αντικαταστήσουν τα οχήματά τους στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι δικαιούχοι μπορούν να εκχωρούν την απαίτηση είσπραξης της επιδότησης απευθείας στον προμηθευτή του οχήματος, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία αγοράς.

Παράλληλα, νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ότι ο Ο.Α. και ο Ο.Σ.Ε.Θ. θα μπορούν να προχωρούν σε διαγωνισμούς παραχώρησης για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης σε θέσεις αναμονής ταξί που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητά τους. Οι υποδομές αυτές θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη φόρτιση ηλεκτρικών ταξί.