Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να ανοίξει φέτος η πλατφόρμα Vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Τουρισμού.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση εκτιμάται ότι θα δημοσιευθεί μέσα στον Ιανουάριο του 2026, ενώ η έναρξη των αιτήσεων τοποθετείται χρονικά στις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου ή στις πρώτες του Φεβρουαρίου.

Το τέλος του προγράμματος 2025

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους δικαιούχους του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025», καθώς η ψηφιακή κάρτα που παρέχει επιδότηση από 200 έως 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα πρέπει να εξαργυρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μετά την ημερομηνία αυτή, η κάρτα λήγει αυτόματα και δεν θα είναι δυνατή καμία συναλλαγή.

Η ενίσχυση αφορά διαμονή σε ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ολικά ή τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κατόχου.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Η άυλη κάρτα «Τουρισμός για Όλους» χρησιμοποιείται αποκλειστικά μέσα στην περίοδο που έχει επιλέξει ο κάθε δικαιούχος:

Υψηλή περίοδος: 1 Μαΐου – 30 Σεπτεμβρίου 2025

1 Μαΐου – 30 Σεπτεμβρίου 2025 Χαμηλή περίοδος: 1 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2025

Η δυνατότητα συναλλαγών παύει αυτόματα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Καταλύματα

Δεν υπάρχει λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Όλα τα καταλύματα που διαθέτουν τον κατάλληλο ΚΑΔ και αποδέχονται πληρωμές με κάρτα υποχρεούνται να δέχονται τη συγκεκριμένη ενίσχυση.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping, κατασκηνώσεις και timeshare.

Περιορισμοί

Δεν υπάρχουν γεωγραφικοί ή χρονικοί περιορισμοί, ούτε ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων. Οι προϋποθέσεις είναι δύο:

να μην υπερβεί ο δικαιούχος το διαθέσιμο ποσό της κάρτας,

να πραγματοποιηθεί η εξαργύρωση εντός της επιλεγμένης περιόδου.

Τρόποι πληρωμής

Οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν:

με ανέπαφη πληρωμή μέσω κινητού τηλεφώνου (NFC) ,

, μέσω της ιστοσελίδας του τουριστικού καταλύματος,

του τουριστικού καταλύματος, σε POS, με πληκτρολόγηση του αριθμού της κάρτας.

Τι αναμένεται για το 2026

Το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» αναμένεται να ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο επιδότησης, με στόχο τη στήριξη της εγχώριας τουριστικής αγοράς και την ενίσχυση των νοικοκυριών για διακοπές σε όλη τη χώρα.

Οι τελικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης εντός του Ιανουαρίου.