Ο ανταρόλυκος (Dire Wolf) έκανε την εμφάνισή του στη Γη πριν από περίπου 2,6 εκατομμύρια χρόνια και εξαφανίστηκε πριν από 10.000 έως 13.000 χρόνια. Σήμερα, το είδος αυτό φαίνεται να επιστρέφει, χάρη σε ένα πρωτοποριακό επιστημονικό εγχείρημα.

Σύμφωνα με την εταιρεία βιοτεχνολογίας Colossal Biosciences, την 1η Οκτωβρίου 2024, «για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, η Colossal αποκατέστησε ένα είδος που είχε εκλείψει, μέσω της επιστήμης της επαναφοράς εξαφανισμένων ειδών». Τα πρώτα ζώα ήταν οι ανταρόλυκοι Ρωμύλος και Ρέμος, που σήμερα γιορτάζουν τα πρώτα τους γενέθλια. Τρεις μήνες αργότερα γεννήθηκε και η μικρότερη αδελφή τους, η Khaleesi.

Τα δύο αρσενικά ζώα είναι υγιή, ζυγίζουν πάνω από 55 κιλά το καθένα και καταναλώνουν καθημερινά περισσότερα από δύο κιλά κρέας, όπως ελάφι, βοδινό και ολόκληρα κουνέλια. Η διατροφή τους περιλαμβάνει επίσης κόκαλα για εμπλουτισμό και αποξηραμένο συκώτι για εκπαίδευση. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται για ακόμη δύο χρόνια, με τον Ρωμύλο να αναμένεται να φτάσει πρώτος τα 63 κιλά.

Η διαδικασία επαναφοράς

Οι ερευνητές της Colossal, με έδρα το Ντάλας, ανέλυσαν DNA από απολιθώματα ανταρόλυκων, προκειμένου να εντοπίσουν τα γενετικά χαρακτηριστικά του εξαφανισμένου είδους. Μελέτησαν ένα δόντι ηλικίας 13.000 ετών από το Οχάιο και ένα θραύσμα κρανίου 72.000 ετών από το Αϊντάχο, δείγματα που φυλάσσονται σε μουσεία φυσικής ιστορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, αξιοποιήθηκαν η μέθοδος της κλωνοποίησης και η γονιδιακή επεξεργασία για τη δημιουργία τριών ζώων με χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν στον ανταρόλυκο. Οι επιστήμονες επεξεργάστηκαν 14 βασικά γονίδια από κύτταρα αίματος γκρίζου λύκου, χωρίς να ενσωματώσουν αρχαίο DNA, ώστε να επιτύχουν την πλησιέστερη δυνατή γενετική προσέγγιση.

Το τροποποιημένο γενετικό υλικό μεταφέρθηκε σε ωάρια οικόσιτου σκύλου. Τα έμβρυα εμφυτεύθηκαν σε παρένθετες μητέρες και, ύστερα από κύηση 62 ημερών, γεννήθηκαν τα πρώτα κουτάβια.

Τα πρώτα «αναβιωμένα» ζώα

Την 1η Οκτωβρίου 2024 γεννήθηκαν οι Ρωμύλος και Ρέμος, ενώ στις 30 Ιανουαρίου 2025 ακολούθησε η Khaleesi. Τα τρία ζώα φιλοξενούνται σε ειδικά διαμορφωμένο καταφύγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό συνεχή επιστημονική παρακολούθηση.

Η σχέση με τον σύγχρονο λύκο

Όπως διευκρινίζουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος, πρόκειται για «γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που προσεγγίζουν το αρχικό είδος», χωρίς να αποτελούν ακριβή αντίγραφα του ανταρόλυκου. Παρά τις εξωτερικές ομοιότητες, ο ανταρόλυκος δεν έχει άμεση γενετική συγγένεια με τον γκρίζο λύκο.

Έρευνες δείχνουν ότι τα δύο είδη εξελίχθηκαν ανεξάρτητα για τουλάχιστον 5,5 εκατομμύρια χρόνια. Ο ανταρόλυκος ξεχώριζε για τη μυώδη σωματοδομή, το ισχυρό σαγόνι και τα δόντια του, ικανά να συνθλίβουν κόκαλα, καθώς κυνηγούσε μεγάλα φυτοφάγα ζώα όπως άλογα και βραδύποδες.