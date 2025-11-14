Ο ιός Epstein-Barr, ένας από τους πιο διαδεδομένους ιούς παγκοσμίως, ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από σχεδόν κάθε περίπτωση λύκου, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ που παρέχει τα πιο ισχυρά στοιχεία μέχρι σήμερα για τη σύνδεση αυτή.

Η μελέτη δείχνει ότι ο ιός, γνωστός και ως αιτία της «νόσου του φιλιού» (λοιμώδης μονοπυρήνωση), μπορεί να ενεργοποιεί μηχανισμούς στο ανοσοποιητικό σύστημα που οδηγούν στην εμφάνιση του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (SLE). Ο λύκος είναι μια χρόνια αυτοάνοση νόσος που προκαλεί φλεγμονές και μπορεί να επηρεάσει ζωτικά όργανα.

Η έρευνα του Στάνφορντ και η νέα υπόθεση

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο ιός Epstein-Barr έχει τη δυνατότητα να μολύνει και να επαναπρογραμματίζει συγκεκριμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού, γνωστά ως Β κύτταρα. Στους ασθενείς με λύκο, ο αριθμός των μολυσμένων Β κυττάρων είναι έως και 25 φορές μεγαλύτερος από ό,τι σε υγιή άτομα.

Ο επικεφαλής της έρευνας, ανοσολόγος William Robinson, δήλωσε ότι πρόκειται για «το πιο σημαντικό εύρημα της καριέρας του», υπογραμμίζοντας πως τα αποτελέσματα ενδέχεται να εξηγούν το 100% των περιστατικών λύκου.

Πώς δρα ο ιός στον οργανισμό

Η ομάδα του Στάνφορντ ανακάλυψε ότι η μόλυνση από EBV ενεργοποιεί γονίδια που ενισχύουν τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις του οργανισμού. Όταν τα Β κύτταρα προσβάλλονται, φαίνεται να μετατρέπονται σε κύτταρα που παράγουν αυτοαντισώματα – ουσίες που επιτίθενται στους ίδιους τους ιστούς του σώματος.

Η συγκεκριμένη διαδικασία, όπως σημειώνουν οι ερευνητές, μπορεί να «προκαλέσει συστηματικές αυτοάνοσες αντιδράσεις», εξηγώντας γιατί οι ασθενείς με λύκο παρουσιάζουν περιοδικές εξάρσεις και ύφεση των συμπτωμάτων.

Ιστορικό και προοπτικές

Ο λύκος περιγράφηκε για πρώτη φορά τον 9ο αιώνα, ωστόσο η αιτία του παραμένει άγνωστη. Μέχρι σήμερα, θεωρείται ότι οφείλεται σε συνδυασμό γενετικών, ορμονικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Translational Medicine, υποδεικνύει ότι η αιτία μπορεί να έχει τελικά ιογενή προέλευση. Η ανακάλυψη αυτή ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για νέες θεραπείες, όπως οι στοχευμένες ανοσοθεραπείες που αντικαθιστούν τα ελαττωματικά Β κύτταρα και έχουν δείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε κλινικές δοκιμές.

Πέρα από τον λύκο

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα ευρήματα μπορεί να σχετίζονται και με άλλες ασθένειες που έχουν συνδεθεί με τον ιό Epstein-Barr, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, τη μακροχρόνια COVID και το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης.

Ο ιολόγος Guy Gorochov από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, που δεν συμμετείχε στη μελέτη, χαρακτήρισε το έργο «εντυπωσιακό», σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν αποτελεί το τελικό λόγο για τον λύκο, αλλά θέτει μια πολύ ενδιαφέρουσα βάση».

ΠΗΓΗ: Science Alert