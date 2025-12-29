Σάκης Ρουβάς και Νατάσσα Θεοδωρίδου συνεργάζονται φέτος τον χειμώνα στη σκηνή του Έναστρον, παρουσιάζοντας ένα μουσικό πρόγραμμα που έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Κατά τη διάρκεια μιας από τις πρόσφατες εμφανίσεις τους, οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευαν μαζί ένα τραγούδι, όταν ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε στα χέρια τη Νατάσσα Θεοδωρίδου σε μια εντυπωσιακή χορογραφία. Το κοινό παρακολούθησε με ενθουσιασμό τη σκηνή, η οποία όμως είχε μια απρόσμενη εξέλιξη: το παντελόνι του τραγουδιστή σκίστηκε επί σκηνής.

Το περιστατικό προκάλεσε γέλια και θερμό χειροκρότημα από τους θεατές. Οι δύο καλλιτέχνες το αντιμετώπισαν με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, διατηρώντας αμείωτο το κέφι της βραδιάς. Η Νατάσσα Θεοδωρίδου σχολίασε με χαμόγελο «ωραίο ήταν», ενώ ο Σάκης Ρουβάς απάντησε αφοπλιστικά «ένα παντελόνι παραπάνω, ξέρετε πόσα έχω σκίσει…».

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας τη χημεία των δύο καλλιτεχνών και την αμεσότητα του Σάκη Ρουβά με το κοινό του.