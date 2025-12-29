Αποκλειστικά στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο μίλησε η Τζόντι Φόστερ για τη νέα της ταινία με τίτλο «Μία ιδιωτική ζωή». Η Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι επιστρέφει με ένα καθηλωτικό δράμα μυστηρίου, την ταινία «Μία ιδιωτική ζωή», με πρωταγωνίστρια την Τζόντι Φόστερ.

Η ηθοποιός, η οποία ξεκίνησε να δουλεύει στον χώρο την δεκαετία του ’60, αποκάλυψε στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο πως βρέθηκε στις Κάννες όταν ήταν 13 ετών με τον «Ταξιτζή», μία ταινία που σηματοδότησε την αρχή της καριέρας της.

Όπως λέει η ίδια, στην ταινία εντάχθηκαν σκηνές όπου μιλάει στα αγγλικά, καθώς θα αποσυντόνιζε το κοινό εάν την έβλεπε να μιλάει μόνο στα γαλλικά.

«Λατρεύω να παίζω σε ταινίες. Για μένα ισοδυναμεί με οικογενειακές στιγμές. Ήμουν στα πλατό κυρίως πιο μικρή με 170 άνδρες, που ήταν σαν πατεράδες ή αδερφοί μου. Σταδιακά προστέθηκαν γυναίκες στη διαδικασία, κάτι που μου άρεσε. Το νιώθω σαν οικογένειά μου», είπε η Τζόντι Φόστερ.