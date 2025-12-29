Σοκαριστικό στιγμιότυπο κατέγραψε κάμερα στην Πάτρα το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σφοδρότητα με απορριμματοφόρο του δήμου, ενώ δύο εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν αποκομιδή. Το βίντεο ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει τη στιγμή της πρόσκρουσης και την απόλυτη αναστάτωση που προκλήθηκε.

Πώς συνέβη

Το συμβάν έγινε περίπου στις 08:00, στην οδό Κορίνθου. Το απορριμματοφόρο είχε σταματήσει, ενώ δύο εργαζόμενοι του δήμου πραγματοποιούσαν αποκομιδή απορριμμάτων.

Ξαφνικά, ένα μαύρο αυτοκίνητο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος του οχήματος καθαριότητας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο ένας από τους δύο υπαλλήλους, ενώ ο δεύτερος σώθηκε από καθαρή τύχη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης τη στιγμή της πρόσκρουσης. Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

«Έπαιρνα τον κάδο μαζί με το παιδί το άλλο. Τον βάζουμε επάνω, δεν προλάβαμε να τον ανεβάσουμε κι αυτός ήρθε κατευθείαν επάνω, τίποτα, ούτε να σταματήσει, να κόψει», δήλωσε ο κ. Μιχάλης, ο εργαζόμενος που τραυματίστηκε.

«Από πάνω ως κάτω πονάω», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.