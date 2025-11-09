Στο πένθος έχει βυθιστεί η Βόνιτσα για τον θάνατο του 47χρονου υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, που έπεσε από το σκαλί του απορριμματοφόρου την περασμένη Πέμπτη (6/11) και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι του.

Ο άτυχος πατέρας τριών παιδιών μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου και διασωληνώθηκε και στην συνέχεια διακομίσθηκε στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των ιατρών κατέληξε.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ακτίου-Βόνιτσας εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει: «Έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφος Χρήστος Μήτσουρας, που είχε εργατικό ατύχημα εκτελώντας την εργασία του με το πλήρωμα του απορριμματοφόρου. Ο Χρήστος ήταν 47 ετών, βιοπαλαιστής και πατέρας 3 παιδιών. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ακτίου Βόνιτσας, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του και υπομονή…».

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας αναφέρει: «Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αιτωλοακαρνανίας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια και την αμέριστη στήριξη του στην οικογένεια και τους οικείους του 47χρονου συμβασιούχο συναδέλφου μας πατέρα τριών παιδιών, που σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας, εκτελώντας την εργασία του με το πλήρωμα του απορριμματοφόρου από τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας».