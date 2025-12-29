Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρόδο η είδηση της σύλληψης μπασκετμπολίστα του Κολοσσού Ρόδου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, καθώς ύστερα από έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε, εντοπίστηκε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών στην κατοχή του.

Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και στο NBA, συνελήφθη όταν οι αρχές βρήκαν πάνω του ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο νησί.

Ο παίκτης οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για τα περαιτέρω.