Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρόδο η είδηση της σύλληψης μπασκετμπολίστα του Κολοσσού Ρόδου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, καθώς ύστερα από έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε, εντοπίστηκε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών στην κατοχή του.
Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και στο NBA, συνελήφθη όταν οι αρχές βρήκαν πάνω του ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο νησί.
Ο παίκτης οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για τα περαιτέρω.
- «Αυτά είναι ψέματα» η απάντηση Ζελένσκι στις κατηγορίες της Μόσχας για την προσπάθεια επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν
- Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Αντώνη Κοκορίκο
- Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών – Σημαντικές αυξήσεις σε όλους, καμία «κρυφή» μείωση