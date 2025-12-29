Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της μπλε γραμμής (γραμμή 3) στο μετρό της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας, έπειτα από βλάβη σε συρμό. O συρμός που εκτελούσε το δρομολόγιο προς αεροδρόμιο ακινητοποιήθηκε μέσα σε τούνελ και μέχρι στιγμής είναι άγνωστο πόση ώρα θα χρειαστεί για να ρυμουλκηθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του pontosnews.gr από τον σταθμάρχη βάρδιας, επηρεάζεται κυρίως η γραμμή αεροδρόμιο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Δημοτικό θέατρο, με την καθυστέρηση να έχει ξεπεράσει τη μισή ώρα.
Ωστόσο, καθυστέρηση υπάρχει και στο δρομολόγιο από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας και μετά προς το αεροδρόμιο.
- Ζώδια: Για ποιους έρχονται μεγάλες αποκαλύψεις, επιστροφές από το παρελθόν και αποφάσεις που αλλάζουν τα πάντα
- Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει ότι το πλαίσιο ειρήνης προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια
- Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ – Τι ισχύει για την Πρωτοχρονιά