Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της μπλε γραμμής (γραμμή 3) στο μετρό της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας, έπειτα από βλάβη σε συρμό. O συρμός που εκτελούσε το δρομολόγιο προς αεροδρόμιο ακινητοποιήθηκε μέσα σε τούνελ και μέχρι στιγμής είναι άγνωστο πόση ώρα θα χρειαστεί για να ρυμουλκηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pontosnews.gr από τον σταθμάρχη βάρδιας, επηρεάζεται κυρίως η γραμμή αεροδρόμιο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Δημοτικό θέατρο, με την καθυστέρηση να έχει ξεπεράσει τη μισή ώρα.

Ωστόσο, καθυστέρηση υπάρχει και στο δρομολόγιο από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας και μετά προς το αεροδρόμιο.