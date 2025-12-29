Οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος και όταν κατάλαβε ότι θα του ακινητοποιούσαν το αυτοκίνητο ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, αλλά τελικά δεν κατάφερε να αποφύγει την σύλληψη και κατέληξε στον εισαγγελέα, κατηγορούμενος για επιπλέον σοβαρές παραβάσεις, με πρόστιμο πάνω από 1.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος.

Πρόκειται για έναν 21χρονο, ο οποίος συνελήφθη, πρωινές ώρες της 28-12-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος και για παράβαση των κανόνων για τους ελιγμούς και της ακινητοποίησης των οχημάτων.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε τμήμα της Αττικής Οδού, στην περιοχή του Δήμου Μεταμόρφωσης, κατελήφθη ο κατηγορούμενος να οδηγεί αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αλκοολομέτρησης και προκειμένου να αποφύγει την ακινητοποίηση του οχήματος, ο 21χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και αποχώρησε από το σημείο τού ελέγχου, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, ωστόσο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στον οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.065 ευρώ, αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 90 ημερών, ενώ το εν λόγω όχημα ακινητοποιήθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.