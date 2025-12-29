Με τη διακοπή της Σούπερ Λίγκας να είναι ανάλογη σε έκταση με αυτήν της Μπουντεσλίγκα, οι ελληνικές ομάδες είναι λογικό να ασχολούνται με μεταγραφές. Το μεταγραφικό παζάρι του χειμώνα τυπικά ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, στην πραγματικότητα όμως όποιος θέλει να αγοράσει ποδοσφαιριστές έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτησή τους. Στο επίκεντρο του φετινού ελληνικού μεταγραφικού παζαριού μοιάζει να είναι ο Παναθηναϊκός, καθώς έχει και παίκτες που θέλει να παραχωρήσει, ενώ την ίδια στιγμή χρειάζεται και πολλούς.

Αρχικά

Ο ΠΑΟ άφησε ήδη τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ελεύθερο κι αυτός αποφάσισε να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, που έψαχνε έναν αναπληρωματικό φορ και δεν έχασε την ευκαιρία να βάλει το ενδιαφέρον αυτό στοίχημα με τον άλλοτε μεγάλο σκόρερ του πρωταθλήματος Σουηδίας. Ο Παναθηναϊκός συζητά την πώληση του Βραζιλιάνου Τετέ για τον οποίο ανταλλάσσει mail με τη βραζιλιάνικη Γκρέμιο: τον παίκτη ήθελαν και ομάδες από τη Ρωσία, αλλά αυτός, καθώς λέγεται, αν φύγει από την Ελλάδα προτιμά να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ψάχνει επίσης τρόπο ο ΠΑΟ να απαλλαγεί από την παρουσία του Ρενάτο Σάντσες, που έχει τεράστιο συμβόλαιο και αγωνίζεται λίγο: είναι δανεικός και είναι δύσκολο να σπάσει ο ακριβός δανεισμός του.

Και στο μεταξύ απέκτησε χθες τον νεαρό Σωτήρη Κοντούρη από τον Παναιτωλικό, αμυντικό μέσο και διεθνή με την Εθνική Ελπίδων. Και την ίδια στιγμή όλοι οι υπεύθυνοι της ομάδας σκέφτονται αν πρέπει να εντάξουν σε αυτή και τον επίσης νεαρό Παύλο Παντελίδη που ο ΠΑΟ απέκτησε από την Κηφισιά μαζί με τον Ανδρέα Τεττέη: ο ΠΑΟ ήθελε αρχικά να τον αφήσει στην ομάδα του μέχρι το καλοκαίρι. Κυκλοφορεί επίσης ευρέως ότι ο ΠΑΟ παρακολουθεί και τις περιπτώσεις τριών ποδοσφαιριστών τού πολύ καλού φέτος Λεβαδειακού, δηλαδή των ακραίων αμυντικών Τσάπρα και Βήχου και του κύπριου χαφ Κωστή. Δεν είναι λίγοι οι φίλοι του ΠΑΟ που μπερδεύονται με όλα αυτά. Ο ΠΑΟ, λένε, έφερε τον Μπενίτεθ για προπονητή και τον Μιγκέλ Ανχελ Κορόνα από τη Βαλένθια για τεχνικό διευθυντή για να επενδύσει σε έλληνες παίκτες; Κάτι δεν κολλάει.

Εξηγήσεις

Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τη στρατηγική για να γίνει κατανοητό και τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Στην ανάλυση των λόγων του γιατί ο ΠΑΟ απογοήτευσε φέτος, φαίνεται πως για τον ιδιοκτήτη της ομάδας Γιάννη Αλαφούζο μέτρησαν τελικά οι ερμηνείες και οι εξηγήσεις του «παλιού» Τάκη Φύσσα και του «νέου» Στέφανου Κοτσόλη. Ο Φύσσας είναι από τους ελάχιστους που συνεχίζουν στον ΠΑΟ μετά το πλήθος των διοικητικών αλλαγών: είναι λογικό πλέον η γνώμη του να μετράει περισσότερο από ποτέ. Ο Κοτσόλης ήρθε πριν από τον Κορόνα και μοιάζει να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Αλαφούζου: ο παλιός τερματοφύλακας και τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς έχει επικοινωνιακά χαρίσματα που ταιριάζουν στον ΠΑΟ – είναι π.χ. ευγενικός και πολιτισμένος άνθρωπος. Αυτοί οι δύο συμφωνούν σε κάτι: ότι ο φετινός ΠΑΟ είχε έλλειμμα ελλήνων παικτών. Ενόψει της δημιουργίας μιας νέας ομάδας η αύξηση των ελλήνων παικτών είναι κάτι απαραίτητο. Οπότε είναι λογικό ο ΠΑΟ να σκέφτεται να ολοκληρώσει την απόκτηση του Παντελίδη χωρίς να περιμένει το καλοκαίρι, αλλά και να κυνηγάει κάθε περίπτωση έλληνα ποδοσφαιριστή που είναι διαθέσιμος. Ο Κοντούρης ήταν ο πρώτος. Για τον τερματοφύλακα Χρήστο Μανδά που αγωνίζεται στη Λάτσιο έχει γίνει ήδη μια κρούση. Θα ακούσουμε σίγουρα και για άλλους.

Μπενίτεθ

Κι ο Μπενίτεθ; Ο ισπανός προπονητής θέλει έλληνες παίκτες: μάλιστα στη συνέντευξη Τύπου της παρουσίασής του είχε πει ότι βρίσκει ασυνήθιστα μικρό τον αριθμό των γηγενών παικτών που έχει ο ΠΑΟ. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως εισηγήθηκε την απόκτηση του Κοντούρη ή του Παντελίδη: στην προκειμένη περίπτωση το βασικό είναι να μην έχει αντιρρήσεις. Δεν έχει. Από εκεί κι έπειτα αυτός έχει κάνει τις δικές του υποδείξεις και περιμένει να δει ποιοι από τους παίκτες που ζητά ο ΠΑΟ θα καταφέρει να αποκτήσει. Για το αν συμφωνεί με τη στρατηγική «όλοι πωλούνται» (όπως έχει διαμορφωθεί κυρίως εξαιτίας της οργής των οπαδών για τις κακές εμφανίσεις) έχω τις αμφιβολίες μου.

Ο ΠΑΟ στη λίστα του Γιουρόπα Λιγκ μπορεί να κάνει μόνο τρεις αλλαγές. Ο Μπενίτεθ, όπως κάθε λογικός προπονητής, δεν θα ήθελε να φύγουν περισσότεροι παίκτες από αυτούς που μπορεί να αντικατασταθούν. Αλλά είναι και αρκετά έμπειρος για να μην παίξει τον ρόλο της ασπίδας προστασίας των παικτών απέναντι στη λαϊκή οργή. Γι’ αυτό δεν πρόκειται να βάλει βέτο για την παραχώρηση κανενός, αρκεί βέβαια τα ανταλλάγματα να είναι σοβαρά.

Προσοχή

Πιο πολύ βέβαια από το τι θέλει ή τι λέει ο Μπενίτεθ έχει σημασία το τι τελικά θα κάνει: εννοώ ότι η προσοχή όλων βρίσκεται στο τι παίκτες θα φέρει ο Ισπανός (και ο Κορόνα που είναι ο άμεσος συνεργάτης του) και βέβαια στο τι αυτοί θα προσφέρουν. Ο προπονητής του ΠΑΟ πρέπει να στείλει στον κόσμο της ομάδας ένα μήνυμα βεβαιότητας και αισιοδοξίας αποδεικνύοντας σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο ότι ξέρει να διαλέγει παίκτες. Δεν είναι ανάγκη να φέρει πέντε ή έξι ή δέκα: ας φέρει δύο ή τρεις. Αν αυτοί μπουν κι αλλάξουν προς το καλύτερο την εικόνα της ομάδας, ο ΠΑΟ θα βρει την ηρεμία που χρειάζεται αλλά και την πίστη στο project Mπενίτεθ που όλοι περιμένουν να δουν να αρχίσει να υλοποιείται.

Οπως φυσικά όλοι περιμένουν και την αξιοποίηση κάποιων παικτών που ο Ισπανός δεν είχε μέχρι τώρα στα χέρια του (για διάφορους λόγους…) και που μπορεί να αποδειχθούν κι αυτοί κάτι σαν νέες μεταγραφές. Ο Πελίστρι είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση: από τότε που έχει αναλάβει τον ΠΑΟ ο Μπενίτεθ είναι τραυματίας, αλλά με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα είναι στη διάθεσή του. Ενας άλλος είναι ο Ντέσερς. Εκανε μια καλή εμφάνιση κόντρα στον Βόλο κι έφυγε αμέσως για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Επιστρέφοντας θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή με βασική αποστολή να λύσει το πρόβλημα στη θέση του σέντερ φορ, που είναι από τα πιο μεγάλα που είχε φέτος ο ΠΑΟ. Αν αυτό με κάποιον τρόπο λυθεί, όλα θα γίνουν απλούστερα.